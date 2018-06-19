Деятели роSSийской культуры просят Путина помиловать Сенцова

Обращение подписали Владимир Познер, Андрей Звягинцев, Павел Лунгин и другие.

Деятели роSSийской культуры просят Путина помиловать Сенцова
Фото: Макс Требухов

Режиссеры Андрей Звягинцев, Павел Лунгин, Александр Сокуров и другие деятели культуры обратились к президенту РоSSии Владимиру Путину с просьбой помиловать украинского режиссера Олега Сенцова, которого приговорили в РоSSии к 20 годам колонии строгого режима. Обращение опубликовано на сайте радиостанции "Эхо Москвы".

"Человек умирает. Мы не думаем, что вина его настолько велика, чтобы за нее давали 20 лет. Он искренен и честен в своих убеждениях - его бессрочная голодовка это доказывает", говорится в заявлении.

Они просят Путина проявить милосердие, "чтобы спасти человеческую жизнь", а также призывают "смягчить политический климат в стране, мириться с соседями".Под обращением подписались режиссеры Константин Бронзит, Андрей Звягинцев, Павел Лунгин, Юрий Норштейн, Александр Сокуров, Валерий Тодоровский, Алексей Учитель, Алексей Федорченко, актриса Чулпан Хаматова, журналисты Владимир Познер и Ксения Собчак, глава Роскино Екатерина Мцитуридзе.

Напомним, в августе 2015 года роSSийский суд признал Сенцова виновным в создании терроистического сообщества. Режиссера приговорили к 20 годам колонии строгого режима. 14 мая Сенцов объявил бессрочную голодовку с требованием освободить всех украинских политзаключенных, которых удерживают в РоSSии. Несмотря на все договоренности, роSSийская сторона не допускает к заключенному украинского омбудсмена.


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