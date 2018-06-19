США призвали РоSSию освободить 150 политических и религиозных заключенных
Госдеп особо обеспокоен судьбой Сенцова, Станислав Клыха, Шумкова и Балуха.
Государственный департамент США обратился к роSSийскому руководству с призывом освободить 150 политических и религиозных заключенных.
Соответствующее заявление обнародовано на сайте американского внешнеполитического ведомства.
"Соединенные Штаты Америки глубоко обеспокоены ростом количества лиц - теперь их уже более 150, - признанных надежными правозащитными организациями политическими и религиозными заключенными, незаконно удерживаемыми роSSийскими властями. Мы особенно обеспокоены состоянием четырех заключенных украинцев, которые сейчас голодают, - Олега Сенцова, Станислава Клыха, Александра Шумкова и Владимира Балуха", - отмечается в заявлении.
Также в сообщении упоминаются чеченский правозащитник Оюб Титиев и иеговист Деннис Кристенсен.
Напомним, кинорежиссер Олег Сенцов был приговорен судом РоSSии к 20 годам колонии. Также на 20 лет осужден член УНА-УНСО Станислав Клых. Крымчанина Владимира Балуха приговорили в РФ к 3,5 года лишения свободы. Украинского военного Александра Шумкова арестовали в Брянске а сентябре прошлого года в связи с членством в запрещенном в РоSSии "Правом секторе".
Сенцов 14 мая объявил бессрочную голодовку, требуя освободить 64 украинских заключенных, отбывающих наказание в РоSSии. Затем к его голодовке присоединились Шумков, Клых и Балух.
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