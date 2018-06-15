Минздрав обнародовал концепцию реформирования экстренной медицинской помощи

После общественного обсуждения концепция будет передана правительству.

Минздрав обнародовал концепцию реформирования экстренной медицинской помощи
Фото: 24tv.ua

Министерство здравоохранения обнародовало концепцию реформы системы экстренной медицинской помощи для общественного обсуждения.

Спустя месяц после получения предложений Минздрав подаст концепцию на рассмотрение правительству, сообщают в министерстве.

Минздрав планирует улучшить алгоритмы диспетчеризации, чтобы диспетчер получал вызов и направлял ближайшую машину на место. На всех автомобилях должны быть GPS-навигаторы. Диспетчер будет вести протоколы относительно того экстренный вызов или нет. Это позволит определить, какое оборудование нужно, автомобиль, в какую больницу везти и так далее.

Планируется изменить состав бригад скорой помощи. В частности, Минздрав хочет ввести профессии парамедиков, медицинских техников, а также обучать водителей оказанию первой медицинской помощи. Таким образом, все работники экстренных служб повысят свою квалификацию.

Министерство также планирует повысить им зарплату и обеспечить качественным оборудованием для работы. Реализация Концепции будет осуществляться в течение 2018-2022 годов.


!

Если для Вас конкретно эта новость оказалась важной или интересной - пожалуйста, поделитесь ею в своей любимой социальной сети с помощью кнопок, расположенных под этим текстом. Это поможет нам в будущем делать более качественную подборку материалов, исходя из Ваших потребностей\интересов.




Коды для вставки в блог\форум

blog comments powered by Disqus

Вспомним другие новости из этого раздела?


Политика

←+Ctrl+→

Интересные новости
Австрийский журналист рассказал о впечатлениях от интервью с фюрером РФАвстрийский журналист рассказал о впечатлениях от интервью с фюрером РФ
На саммите G7 Трамп рассказывал мировым лидерам почему Крым роSSийский, - BuzzFeedНа саммите G7 Трамп рассказывал мировым лидерам почему Крым роSSийский, - BuzzFeed
Перед посольством фюрера РФ в Гааге установили 298 пустых кресел в память о погибших пассажирах МН17Перед посольством фюрера РФ в Гааге установили 298 пустых кресел в память о погибших пассажирах МН17
СБУ задержала жителя Мариуполя - шпиона "ДНР"СБУ задержала жителя Мариуполя - шпиона "ДНР"
Бывший пленник "ЛНР" Владимир Жемчугов стал советником СтецяБывший пленник "ЛНР" Владимир Жемчугов стал советником Стеця
Блок рекламы


Похожие новости
Минздрав анонсировал лицензирование врачейМинздрав анонсировал лицензирование врачей
В НАТО негативно оценивают процесс реформирования СБУВ НАТО негативно оценивают процесс реформирования СБУ
Европарламент поддержал выделение Украине 1 млрд евро макрофинансовой помощиЕвропарламент поддержал выделение Украине 1 млрд евро макрофинансовой помощи
Красный Крест направил в ОРДЛО 230 тонн гумпомощиКрасный Крест направил в ОРДЛО 230 тонн гумпомощи
В Зайцево во время раздачи волонтерской помощи произошел обстрелВ Зайцево во время раздачи волонтерской помощи произошел обстрел
Аваков представил на НЭФ свою концепцию деоккупации Донбасса (обновлено)Аваков представил на НЭФ свою концепцию деоккупации Донбасса (обновлено)
Аваков представил свою концепцию деоккупации ДонбассаАваков представил свою концепцию деоккупации Донбасса
Комитет ВР по обороне обнародовал текст законопроекта о нацбезопасностиКомитет ВР по обороне обнародовал текст законопроекта о нацбезопасности
В отношении замглавы Минздрава Линчевского открыли дисциплинарное производствоВ отношении замглавы Минздрава Линчевского открыли дисциплинарное производство
"Они все умрут", - замглавы Минздрава о целесообразности лечения онкобольных за рубежом"Они все умрут", - замглавы Минздрава о целесообразности лечения онкобольных за рубежом
Последние новости
Подгружаем последние новости