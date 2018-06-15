Минздрав обнародовал концепцию реформирования экстренной медицинской помощи

После общественного обсуждения концепция будет передана правительству.

Министерство здравоохранения обнародовало концепцию реформы системы экстренной медицинской помощи для общественного обсуждения.

Спустя месяц после получения предложений Минздрав подаст концепцию на рассмотрение правительству, сообщают в министерстве.

Минздрав планирует улучшить алгоритмы диспетчеризации, чтобы диспетчер получал вызов и направлял ближайшую машину на место. На всех автомобилях должны быть GPS-навигаторы. Диспетчер будет вести протоколы относительно того экстренный вызов или нет. Это позволит определить, какое оборудование нужно, автомобиль, в какую больницу везти и так далее.

Планируется изменить состав бригад скорой помощи. В частности, Минздрав хочет ввести профессии парамедиков, медицинских техников, а также обучать водителей оказанию первой медицинской помощи. Таким образом, все работники экстренных служб повысят свою квалификацию.

Министерство также планирует повысить им зарплату и обеспечить качественным оборудованием для работы. Реализация Концепции будет осуществляться в течение 2018-2022 годов.