На людей из окружения Гройсмана завели дело

Речь идет о приватизации квартиры в Виннице в обход процедуры.

На людей из окружения Гройсмана завели дело
Гройсман и Кистион
Фото: Владислав Мусиенко

Правоохранители возбудили уголовное производство в отношении вице-премьера Владимира Кистиона и мэра Винницы Сергея Моргунова. Это люди из команды премьера Владимира Гройсмана.

13 июня на заседании правительства Гройсман заявил, что силовые структуры готовят против него и других членов правительства провокации. INSIDER написал, чем вызвано резонансное заявление премьера.

По сведениям издания, 15 мая 2018 управление по борьбе с коррупцией и организованной преступностью СБУ обратилось в прокуратуру Винницкой области относительно возможных должностных преступлений Кистиона и Моргунова.Речь идет о следующей истории. В 2013 году управление Пенсионного фонда в Виннице приобрело квартиру в переулке Щорса, 18-а площадью 65 кв. м за 330 тыс. гривен.

В июле 2014 тогда первый заместитель мэра Винницы Кистион выдал ордер на эту квартиру начальнику управления пенсионного фонда Винницы Елене Корчаке. Это решение, как считают в СБУ, было принято в нарушение законов "О местном самоуправлении" и "О передаче объектов государственной и коммунальной собственности", без решения Винницкого горсовета и до передачи квартиры на баланс Пенсионного фонда города. Последнее было сделано через 20 дней - 31 июля 2014.28 августа 2014 тогдашний секретарь Винницкого горсовета Моргунов разрешил приватизацию этой квартиры решением мэрии и без голосования депутатов. Уже через пять дней женщина переоформила квартиру на себя.

Правоохранители считают, что при этом не была соблюдена процедура:

  • нет обращения УПФУ о передаче объекта из государственной в коммунальную собственность;
  • нет согласия горсовета по этому поводу;
  • не создана комиссия по передаче жилого объекта;
  • не оформлен совместный акт передачи квартиры;
  • не получено разрешение УПФУ на передачу имущества.

В результате по состоянию на 2018 год квартира находится одновременно на балансе Пенсионного фонда как служебная и в частной собственности гражданки Корчаки.

По данным издания, области после получения материалов от СБУ прокуратура Винницкой области не внесла не зарегистрировала уголовное производство в Едином реестре досудебных расследований. Однако прокурор Винницкой области Вячеслав Соколов якобы дал устное указание передать эти материалы через прокуратуру города в местный отдел полиции. Именно оттуда это дело таки попало в ЕРДР.


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