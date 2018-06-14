На людей из окружения Гройсмана завели дело
Речь идет о приватизации квартиры в Виннице в обход процедуры.
Правоохранители возбудили уголовное производство в отношении вице-премьера Владимира Кистиона и мэра Винницы Сергея Моргунова. Это люди из команды премьера Владимира Гройсмана.
13 июня на заседании правительства Гройсман заявил, что силовые структуры готовят против него и других членов правительства провокации. INSIDER написал, чем вызвано резонансное заявление премьера.
По сведениям издания, 15 мая 2018 управление по борьбе с коррупцией и организованной преступностью СБУ обратилось в прокуратуру Винницкой области относительно возможных должностных преступлений Кистиона и Моргунова.Речь идет о следующей истории. В 2013 году управление Пенсионного фонда в Виннице приобрело квартиру в переулке Щорса, 18-а площадью 65 кв. м за 330 тыс. гривен.
В июле 2014 тогда первый заместитель мэра Винницы Кистион выдал ордер на эту квартиру начальнику управления пенсионного фонда Винницы Елене Корчаке. Это решение, как считают в СБУ, было принято в нарушение законов "О местном самоуправлении" и "О передаче объектов государственной и коммунальной собственности", без решения Винницкого горсовета и до передачи квартиры на баланс Пенсионного фонда города. Последнее было сделано через 20 дней - 31 июля 2014.28 августа 2014 тогдашний секретарь Винницкого горсовета Моргунов разрешил приватизацию этой квартиры решением мэрии и без голосования депутатов. Уже через пять дней женщина переоформила квартиру на себя.
Правоохранители считают, что при этом не была соблюдена процедура:
- нет обращения УПФУ о передаче объекта из государственной в коммунальную собственность;
- нет согласия горсовета по этому поводу;
- не создана комиссия по передаче жилого объекта;
- не оформлен совместный акт передачи квартиры;
- не получено разрешение УПФУ на передачу имущества.
В результате по состоянию на 2018 год квартира находится одновременно на балансе Пенсионного фонда как служебная и в частной собственности гражданки Корчаки.
По данным издания, области после получения материалов от СБУ прокуратура Винницкой области не внесла не зарегистрировала уголовное производство в Едином реестре досудебных расследований. Однако прокурор Винницкой области Вячеслав Соколов якобы дал устное указание передать эти материалы через прокуратуру города в местный отдел полиции. Именно оттуда это дело таки попало в ЕРДР.
Если для Вас конкретно эта новость оказалась важной или интересной - пожалуйста, поделитесь ею в своей любимой социальной сети с помощью кнопок, расположенных под этим текстом. Это поможет нам в будущем делать более качественную подборку материалов, исходя из Ваших потребностей\интересов.
Вспомним другие новости из этого раздела?
Политика
14.06.2018 18:47
14.06.2018 18:48