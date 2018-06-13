У матери Ляшко появилась квартира в центре Киева

Ее доход составляет 1600 гривен пенсии в месяц.

?У матери Ляшко появилась квартира в центре Киева
Фото: facebook.com/O.Liashko

Мать лидера Радикальной партии Олега Ляшко в ноябре 2017 года оформила право собственность на квартиру площадью 77 кв. м. в центре Киева на Печерске и место для парковки.

Об этом сообщает bihus.info со ссылкой на реестр вещных прав.

Недвижимость Любви Ляшко находится на улице Коновальца, 36Е (бывшая Щорса) в построенном в 2015 году доме. Стоимость такой квартиры оценивается в 2,4 млн гривен.

До выхода на пенсию Любовь Ляшко жила в селе Варва на Черниговщине, где работала оператором котельной на газоперерабатывающем заводе. Мать нардепа никогда не владела никаким бизнесом, ее доход составляет 1600 гривен пенсии в месяц.

В 2008 году Любовь Ляшко бесплатно получила от Вышгородской райгосадминистрации 2 га земли. Затем участок были разбит на несколько более мелких, и часть из них была продана под застройку. Сейчас у матери Ляшко осталось 0,84 га. Также она приобрела 72 сотки земли в селе Пуховка под Киевом. Совокупная стоимость всех наделов Любви Ляшко оценивается в около 3 млн гривен.

В 2012 году мать депутата купила три квартиры по 100 кв. м каждая в доме бизнес-класса на улице Евгения Коновальца, 36В. Через год они были проданы, и сейчас у нее осталось там только 13-метровое машиноместо.

В начале 2017 года Любовь Ляшко стала собственником трехкомнатной квартиры стоимостью около 1,5 млн гривен в новостройке по улице Бориса Гмыри 10/40. Также на нее оформлен дом неизвестной площади в селе Богдановка под Киевом.


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