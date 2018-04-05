Финляндия выдала первое разрешение для "Северного потока-2"

Второе разрешение ожидается в ближайшие недели.

Финляндия выдала первое разрешение для "Северного потока-2"
Фото: aliexpress.com

Правительство Финляндии в четверг, 5 апреля, выдало разрешение на строительство газопровода "Северный поток-2" в своей исключительной экономической зоне, сообщает Yle.

Из 1220 км трассы магистрали через финскую исключительную экономическую зону вне территориальных вод пройдет 374 километров.

В Финляндии компании Nord Stream 2 необходимо получить два разрешения на строительство и эксплуатацию газопровода "Северный поток 2" в финской ИЭЗ. Второе разрешение в соответствии с законом о воде ожидается в ближайшие недели.

Германия уже выдала полный комплект разрешений на строительство роSSийского газопровода. Разрешения еще необходимы от Швеции и Дании, а также РоSSии.

Напомним, что Верховная Рада Украины 5 апреля призвала парламенты и правительства иностранных государств и мировое бизнес-сообщество не принимать участие в подготовке, финансировании или лоббировании строительства магистрального газопровода "Северный поток-2".

Кроме того, парламент призвал неотложно провести консультации между правительством Украины и Европейской комиссией о недопущении строительства "Северного потока-2".

Рада призвала международное сообщество содействовать распространению на роSSийский "Газпром" и аффилированных с ним лиц всех персональных и секторальных санкций, введенных в связи с роSSийской вооруженной агрессией против Украины.

Проект "Северный поток-2" предусматривает строительство и работу двух ниток газопровода общей мощностью 55 млрд кубометров газа в год от побережья РоSSии через Балтийское море в Германию.

Глава "Газпрома" заявил, что после постройки "Северного потока-2" и "Турецкого потока" транзит газа через Украину снизится в десять раз.


!

Если для Вас конкретно эта новость оказалась важной или интересной - пожалуйста, поделитесь ею в своей любимой социальной сети с помощью кнопок, расположенных под этим текстом. Это поможет нам в будущем делать более качественную подборку материалов, исходя из Ваших потребностей\интересов.




Коды для вставки в блог\форум

blog comments powered by Disqus

Вспомним другие новости из этого раздела?


Политика

←+Ctrl+→

Интересные новости
Киевский прокурор получил выговор за появление в голом виде на экране телевизораКиевский прокурор получил выговор за появление в голом виде на экране телевизора
ЛаВРУН фюрера РФ объявил о зеркальной высылке дипломатов из РоSSииЛаВРУН фюрера РФ объявил о зеркальной высылке дипломатов из РоSSии
Лукашенко о торговых отношениях с РФ: Они решили нас наклонять постоянноЛукашенко о торговых отношениях с РФ: Они решили нас наклонять постоянно
The Times узнала о планах Кремля по аннексии Запорожской областиThe Times узнала о планах Кремля по аннексии Запорожской области
Глава ЦПК Шабунин заработал 843 тыс. гривен в 2017 годуГлава ЦПК Шабунин заработал 843 тыс. гривен в 2017 году
Блок рекламы


Похожие новости
Скотленд-Ярд обнародовал первое заявление Юлии СкрипальСкотленд-Ярд обнародовал первое заявление Юлии Скрипаль
Испания выдала Украине мужчину, подозреваемого в убийстве финансового директора фармкомпанииИспания выдала Украине мужчину, подозреваемого в убийстве финансового директора фармкомпании
Испания выдала РоSSии бизнесмена, обвиняемого в хищении у предприятия ФСБ
Финляндия намерена добиваться в ЕС отмены перехода на летнее времяФинляндия намерена добиваться в ЕС отмены перехода на летнее время
НАБУ и САП отправили в суд первое дело по е-декларациямНАБУ и САП отправили в суд первое дело по е-декларациям
СБУ с ноября месяца выдала разрешение 49 артистам из РоSSии на выступление в УкраинеСБУ с ноября месяца выдала разрешение 49 артистам из РоSSии на выступление в Украине
Финляндия усилила границу с РоSSиейФинляндия усилила границу с РоSSией
Миграционная служба выдала 1,1 миллиона ID-карточек и почти 4 миллиона биометрических паспортов в 2017 годуМиграционная служба выдала 1,1 миллиона ID-карточек и почти 4 миллиона биометрических паспортов в 2017 году
Первое представительство новосозданного Украинского института будет открыто в БерлинеПервое представительство новосозданного Украинского института будет открыто в Берлине
Украина выдала Франции известного жуликаУкраина выдала Франции известного жулика
Последние новости
Подгружаем последние новости