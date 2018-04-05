Финляндия выдала первое разрешение для "Северного потока-2"

Второе разрешение ожидается в ближайшие недели.

Правительство Финляндии в четверг, 5 апреля, выдало разрешение на строительство газопровода "Северный поток-2" в своей исключительной экономической зоне, сообщает Yle.

Из 1220 км трассы магистрали через финскую исключительную экономическую зону вне территориальных вод пройдет 374 километров.

В Финляндии компании Nord Stream 2 необходимо получить два разрешения на строительство и эксплуатацию газопровода "Северный поток 2" в финской ИЭЗ. Второе разрешение в соответствии с законом о воде ожидается в ближайшие недели.

Германия уже выдала полный комплект разрешений на строительство роSSийского газопровода. Разрешения еще необходимы от Швеции и Дании, а также РоSSии.

Напомним, что Верховная Рада Украины 5 апреля призвала парламенты и правительства иностранных государств и мировое бизнес-сообщество не принимать участие в подготовке, финансировании или лоббировании строительства магистрального газопровода "Северный поток-2".

Кроме того, парламент призвал неотложно провести консультации между правительством Украины и Европейской комиссией о недопущении строительства "Северного потока-2".

Рада призвала международное сообщество содействовать распространению на роSSийский "Газпром" и аффилированных с ним лиц всех персональных и секторальных санкций, введенных в связи с роSSийской вооруженной агрессией против Украины.

Проект "Северный поток-2" предусматривает строительство и работу двух ниток газопровода общей мощностью 55 млрд кубометров газа в год от побережья РоSSии через Балтийское море в Германию.

Глава "Газпрома" заявил, что после постройки "Северного потока-2" и "Турецкого потока" транзит газа через Украину снизится в десять раз.