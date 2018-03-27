Насиров собрался в политику

"Я начал заниматься политической деятельностью, скоро вы об этом услышите гораздо больше".

Насиров собрался в политику
Фото: Сергей Нужненко

Уволенный с должности главы Государственной фискальной службы Роман Насиров собрался в политику. Об этом он рассказал журналистам после заседания Апелляционного административного суда по его делу, пишет ТСН.

"Я подал заявление в суд по поводу незаконного увольнения. Даже не знаю, уволили ли меня, или нет, потому что никаких документов на руки я не получил. Я продолжаю заниматься общественной деятельностью и начал заниматься политической деятельностью, но скоро вы об этом услышите гораздо больше", - сказал Насиров.

На вопрос, не собирается ли он случайно в президенты, подозреваемый в коррупции налоговик ответил: "Да, почему бы и нет, дорогу молодым. Я планирую официально об этом объявить позже и все расскажу подробно". Он уточнил, что планирует официально объявить о своих планах в середине апреля.

Насирова судят по обвинению в злоупотреблении властью и служебным положением (ч.2 ст.364 Уголовного кодекса Украины) и служебном подлоге (ч.1 ст.366 УК). Кроме того, он является фигурантом уголовного производства о взяточничестве (ч.4 ст. 368 УК)

По версии следствия, Насиров причастен к так называемой "газовой схеме Онищенко". По мнению детективов НАБУ, в течение 2015 года он принял ряд безосновательных и незаконных решений о рассрочке сумм платежей по рентной плате за пользование недрами для компаний, задействованных в схеме, на общую сумму 2,019 млрд грн.

Насирова обвиняют в том, что решения принимались задним числом и без согласования с Министерством финансов. Кроме того, следствие утверждает, что он соврал "Укргаздобыче" и Государственной службе геологии и недр об отсутствии у этих компаний налогового долга. Этим он скрыл факт невыполнения ими условий договоров о совместной деятельности в части уплаты ренты, что могло бы стать основанием для расторжения договоров.

Обвиняемым может грозить наказание в виде лишения свободы на срок от трех до шести лет. Потерпевшим выступает компания "Укргаздобыча".


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