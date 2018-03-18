В Севастополе проголосовавшим на выборах выдают медали "в память о референдуме"

Чиновникам, призывавших своих подчиненных не идти на голосование, угрожали увольнением.

В аннексированном Севастополе проголосовавшим на выборах президента РоSSии выдают памятные медали.

Об этом сообщает "Крым.Реалии".

На вкладыше написано, что это медаль в память о т.н. "референдуме", который прошел в Севастополе 16 марта 2014 года.

Фото: ru.krymr.com

Ранее назначенный Кремлем "глава" Крыма Сергей Аксенов угрожал увольнением чиновникам, которые призывают своих подчиненных не идти на голосование.

Выборы президента РФ проводятся 18 марта, в годовщину роSSийской аннексии полуострова. В них принимают участие восемь кандидатов, в том числе действующий президент Владимир Путин. Согласно соцопросам, он будет переизбран, так как его ближайший соперник - коммунист Павле Грудинин, набирает меньше 10%.

Ранее глава Меджлиса крымскотатарского народа Рефат Чубаров заявил, что крымские татары будут бойкотировать выборы.

Напомним, в Крыму были незаконно сформированы 27 территориальных избирательных комиссий, 1164 участковых избирательных комиссий, а в городе Севастополь - четыре территориальные избирательные комиссии и 181 участковых. Всего к выборам привлечены более 10 тыс. членов так называемых избирательных комиссий.

Прокуратура Крыма открыла дело против организаторов роSSийских выборов на территории полуострова.