Волкер предложил ужесточить санкции против РФ за Крым

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Специальный представитель Государственного департамента США по вопросам Украины Курт Волкер считает, что пришло время подумать об ужесточении санкций за Крым.

Об этом он заявил во время выступления в варшавском филиале The German Marshall Fund в среду, сообщает собственный корреспондент Укринформа.

«Важно, что США, ЕС, Украина и другие страны не признают роSSийскую аннексию Крыма. Я думаю, что пришло время подумать о том, как мы можем сделать нашу позицию жестче, включая последствия за поездки (политиков – ред.), торговлю и бизнес-контакты с этой территорией», — заявил Волкер.

Он отметил, что проблемы с Крымом идентичны ситуации с оккупированным Донбассом. Единственной разницей Курт назвал то, что в отличие от Донбасса на линии разграничения нет регулярных боевых действий с украинскими войсками.

Во время визита в Варшаву Волкер встретился с главой МИД Польшу Яцеком Чапутовичем и председателем канцелярии президента Польши Кшиштофом Щерским. Во время этих встреч обсужден вопрос региональной безопасности и пути урегулирования конфликта на Донбассе.


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