Волкер предложил ужесточить санкции против РФ за Крым

Специальный представитель Государственного департамента США по вопросам Украины Курт Волкер считает, что пришло время подумать об ужесточении санкций за Крым.

Об этом он заявил во время выступления в варшавском филиале The German Marshall Fund в среду, сообщает собственный корреспондент Укринформа .

«Важно, что США , ЕС , Украина и другие страны не признают роSSийскую аннексию Крыма. Я думаю, что пришло время подумать о том, как мы можем сделать нашу позицию жестче, включая последствия за поездки (политиков – ред.), торговлю и бизнес-контакты с этой территорией», — заявил Волкер.

Он отметил, что проблемы с Крымом идентичны ситуации с оккупированным Донбассом. Единственной разницей Курт назвал то, что в отличие от Донбасса на линии разграничения нет регулярных боевых действий с украинскими войсками.