В Молдове оштрафовали телеканал за трансляцию роSSийской пропаганды
Молдавский телеканал пообещал продолжить показ закупаемых у россиян новостных сюжетов.
Координационный совет Молдовы по телевидению и радио (КСТР) оштрафовал телеканал RTR-Moldova на 50 тыс. леев ($2395) за появление в его эфире роSSийских новостей, трансляция которых в стране запрещена.
Об этом сообщает Newsmaker.
Речь идет о сюжетах, снятых телеканалом "РоSSия 1". КСТР в течение нескольких дней проводил мониторинг телеканала и выяснил, что в его эфире выходили такие же сюжеты, что и на телеканале "РоSSия 1".
Также в некоторых случаях аналогичными были и подводки к сюжетам. Выходили они на RTR-Moldova в выпусках местных новостей и занимали от 28% до 41% времени выпуска.
Директор телеканала RTR-Moldova Евгений Сергеев с решением КСТР не согласен. "Считаем, что решение незаконно, КСТР интерпретировал положения 9 статьи Кодекса о телевидении и радио, расширив запретительные нормы. RTR-Moldova, как и любой другой молдавский телеканал, не имеющий корпунктов в РоSSии, закупает контент у ВсероSSийской государственной телерадиокомпании и показывает их в местных новостях", - сказал Сергеев.
Он добавил, что телеканал продолжит показывать закупаемые у ВГТРК новостные сюжеты, а решение КСТР обжалует в суде.
Напомним, ранее в феврале в Молдове вступил в силу законопроект, предусматривающий запрет на трансляцию в стране роSSийских новостей и информационно-аналитических программ.
Телеканалам-нарушителям грозит штраф от 40 до 70 тыс. леев, а при повторном нарушении - от 70 до 100 тыс. леев, а затем отзыв лицензии.
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