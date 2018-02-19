В Сирии союзные Асаду силы помогут курдам в борьбе против турецкой армии, - Reuters

Курдские силы и сирийское правительство достигли соглашения.

В Сирии союзные президенту Башару Асаду силы войдут в регион Африн, чтобы помочь курдским силам отразить нападение турецких войск.

Об этом сообщает агентство Рейтер со ссылкой на сирийские государственное СМИ .

Ранее Турция и союзные ей сирийские повстанческие группировки начали наступление в северо-западном регионе, чтобы вытеснить курдских повстанцев YPG (Отряды народной самообороны), которых Анкара считает террористами.

"Хотя правительство президента Башара Асада и YPG придерживаются совершенно разных взглядов относительно будущего Сирии, а их силы периодически имели стычки, однако они в основном избегали прямого конфликта во время войны и увидели точку совпадения интересов в борьбе с турецкими военными и их союзниками", - отмечает агентство.

"Народные силы прибудут в Африн в ближайшие несколько часов, чтобы поддержать устойчивость своего народа в противодействии агрессии, которую турецкие силы режима начали в этом регионе", - сообщило сирийское государственное информационное агентство SANA со ссылкой на своего корреспондента в Алеппо.

Ранее, 18 февраля, высокопоставленный представитель сирийских курдов заявил, что курдские силы и сирийское правительство достигли соглашения, согласно которому сирийская армия в течение двух дней войдет в регион Африн.

Напомним, в январе Турция начала на севере Сирии наземную операцию "Оливковая ветвь". Турецкие войска пересекли границу Сирии и вместе с бойцами союзной "Свободной сирийской армии" (FSA) вступили в боевые столкновения с курдскими "Отрядами народной самообороны" (YPG). Анкара называет YPG "террористами", считая их сирийским ответвлением запрещенной в Турции "Pабочей партии Курдистана".

Как сообщалось ранее, в Турции задержали уже 800 человек за критику военной операции в Сирии.