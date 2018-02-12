Украинским кинотеатрам и ресторанам могут разрешить бесплатно крутить фильмы и музыку

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Законопроект об авторских и смежных правах, который в этом месяце подал Кабмин на рассмотрение в Верховную Раду, таит в себе противоречивую норму, которая может лишить правообладателей выплат по роялти (вид денежного вознаграждения за использование авторского контента, например, фильмов, музыки).

Об этом пишет UBR.

Спорный пункт звучит следующим образом: «Без согласия автора (или другого лица, имеющего авторское право), без выплаты вознаграждения, и без указания имени автора и источника заимствования, допускается использование произведений в связи с демонстрацией или ремонтом оборудования, проверка функционирования которого невозможна без использования произведений».

Иными словами, ничего не мешает кинотеатрам или ресторанами, крутить фильмы/музыку в «тестовом» режиме столько, сколько необходимо. Закрепить документально, что тестовый режим/проверка техники длиться, скажем, год (или под каждый сеанс оформить такой отдельный документ).

Сейчас преследование лиц, которые нелегально используют музыку, выглядит следующим образом: производится фиксация, собираются документы от правообладателя и оформляется обращение в суд. Естественно, фиксация нелегального использования музыки не может длиться часами, либо производиться слишком часто. Обычно она длится около 40-60 минут.

«Эта норма наверняка будет использована для определенных манипуляций. Ответчик придет в суд и скажет: «Да, вы действительно проводили фиксацию в нашем магазине, ресторане и т.д. Но мы не постоянно используем музыку в нашей деятельности, просто как раз в тот момент мы тестировали нашу аудиосистему. Поэтому извините, но мы не должны платить за музыку и никаких штрафов за нелегальное использование музыки мы тоже платить не будем», — подметил в беседе с UBR.ua начальник юридического отдела Украинской лиги авторских и смежных прав Александр Никин.


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