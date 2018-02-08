Нардепу Полякову разрешили снять электронный браслет

При этом суд продлил другие обязательства Полякова еще на два месяца, до 9 апреля.

Соломенский районный суд Киева отменил обязательство депутата Верховной Рады Максима Полякова ("Народный фронт") носить электронный браслет контроля.

Об этом сообщил представитель суда.

По его словам, заседание суда состоялось в четверг.

При этом суд продлил другие обязательства Полякова еще на два месяца, до 9 апреля.

Также остается в силе запрет на выезд за границу.

Ранее суд отменил обязательство Полякова не выезжать из Киева и Черкасс без разрешения прокуратуры.

Напомним, народные депутаты Борислав Розенблат и Максим Поляков - фигуранты так называемого "янтарного дела". В действиях Розенблата следствие усматривает признаки злоупотребления влиянием и взяточничества на общую сумму 280 тыс. долларов, в действиях Полякова - признаки злоупотребления влиянием и взяточничества на сумму 7,5 тыс. долларов.

Депутатов подозревают в получении неправомерной выгоды за внесение в парламент законопроектов и совершение иных действий, связанных с добычей янтаря, в интересах компании-нерезидента.