Нардепу Полякову разрешили снять электронный браслет

При этом суд продлил другие обязательства Полякова еще на два месяца, до 9 апреля.

Нардепу Полякову разрешили снять электронный браслет

Соломенский районный суд Киева отменил обязательство депутата Верховной Рады Максима Полякова ("Народный фронт") носить электронный браслет контроля.

Об этом сообщил представитель суда.

По его словам, заседание суда состоялось в четверг.

При этом суд продлил другие обязательства Полякова еще на два месяца, до 9 апреля.

Также остается в силе запрет на выезд за границу.

Ранее суд отменил обязательство Полякова не выезжать из Киева и Черкасс без разрешения прокуратуры.

Напомним, народные депутаты Борислав Розенблат и Максим Поляков - фигуранты так называемого "янтарного дела". В действиях Розенблата следствие усматривает признаки злоупотребления влиянием и взяточничества на общую сумму 280 тыс. долларов, в действиях Полякова - признаки злоупотребления влиянием и взяточничества на сумму 7,5 тыс. долларов.

Депутатов подозревают в получении неправомерной выгоды за внесение в парламент законопроектов и совершение иных действий, связанных с добычей янтаря, в интересах компании-нерезидента.


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