Нардепу Полякову разрешили снять электронный браслет
При этом суд продлил другие обязательства Полякова еще на два месяца, до 9 апреля.
Соломенский районный суд Киева отменил обязательство депутата Верховной Рады Максима Полякова ("Народный фронт") носить электронный браслет контроля.
Об этом сообщил представитель суда.
По его словам, заседание суда состоялось в четверг.
При этом суд продлил другие обязательства Полякова еще на два месяца, до 9 апреля.
Также остается в силе запрет на выезд за границу.
Ранее суд отменил обязательство Полякова не выезжать из Киева и Черкасс без разрешения прокуратуры.
Напомним, народные депутаты Борислав Розенблат и Максим Поляков - фигуранты так называемого "янтарного дела". В действиях Розенблата следствие усматривает признаки злоупотребления влиянием и взяточничества на общую сумму 280 тыс. долларов, в действиях Полякова - признаки злоупотребления влиянием и взяточничества на сумму 7,5 тыс. долларов.
Депутатов подозревают в получении неправомерной выгоды за внесение в парламент законопроектов и совершение иных действий, связанных с добычей янтаря, в интересах компании-нерезидента.
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Политика
08.02.2018 16:56