Порошенко уволил Ложкина

И.о. секретаря Национального инвестсовета стал Дмитрий Шимкив.

Порошенко уволил Ложкина
Борис Ложкин
Фото: Архив

Президент Петр Порошенко вывел из состава Национального инвестиционного совета Бориса Ложкина. Ложкин стал секретарем совета в августе 2016 года сразу после отставки с должности главы Администрации президента.

Временное исполнение обязанностей секретаря совета возложено на Дмитрия Шимкива - заместителя главы администрации президента, говорится в указе главы государства.

Национальный инвестиционный совет - консультативно-совещательный орган при Президенте, созданный в 2014 году вместо Совета отечественных и иностранных инвесторов.

Объявляя о назначении Ложкина секретарем совета, Порошенко говорил, что он будет "ключевым коммуникатором в таком чрезвычайно важном вопросе, как привлечение инвестиций".


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