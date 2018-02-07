Порошенко уволил Ложкина
И.о. секретаря Национального инвестсовета стал Дмитрий Шимкив.
Президент Петр Порошенко вывел из состава Национального инвестиционного совета Бориса Ложкина. Ложкин стал секретарем совета в августе 2016 года сразу после отставки с должности главы Администрации президента.
Временное исполнение обязанностей секретаря совета возложено на Дмитрия Шимкива - заместителя главы администрации президента, говорится в указе главы государства.
Национальный инвестиционный совет - консультативно-совещательный орган при Президенте, созданный в 2014 году вместо Совета отечественных и иностранных инвесторов.
Объявляя о назначении Ложкина секретарем совета, Порошенко говорил, что он будет "ключевым коммуникатором в таком чрезвычайно важном вопросе, как привлечение инвестиций".
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Политика
07.02.2018 17:31