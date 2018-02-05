Яценюк посетит Вашингтон 6-7 февраля

Запланированы встречи в Совете нацбезопасности, Госдепе и Пентагоне.

Яценюк посетит Вашингтон 6-7 февраля
Фото: nfront.org.ua

Лидер партии "Народный фронт" Арсений Яценюк 6-7 февраля будет находиться с визитом в Вашингтоне.

Как сообщает пресс-служба партии, запланированы встречи Яценюка с высокими представителями Совета национальной безопасности США и руководством Государственного департамента США и Пентагона, а также с конгрессменами США от Республиканской и Демократической партий.

Также планируются выступления Арсения Яценюка в Совете внешних отношений, Атлантическом совете и фонде Heritage.

Как сообщалось, 8 февраля президент Петр Порошенко по приглашению президента Австрии Александера Ван дер Беллена посетит с рабочим визитом в Австрию.


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