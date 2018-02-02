ГПУ подаст представление на Бакулина на следующей неделе

Его собираются привлечь к ответственности за "вышки Бойко".

Евгений Бакулин Фото: eircenter.com

Генеральная прокуратура на следующей неделе подаст в Верховную Раду представление на снятие неприкосновенности с нардепа Евгения Бакулина ("Оппозиционный блок") в рамках расследования аферы с закупкой "вышек Бойко" по завышенной стоимости.

Об этом сообщил генпрокурор Юрий Луценко на брифинге в пятницу.

"На данном этапе запланировано представление в Верховную Раду с просьбой предоставить согласие на привлечение к уголовной ответственности господина Бакулина. Это представление будет внесено в Верховную Раду на следующей неделе и рассмотрено в установленном порядке", - заявил он.

Бакулин возглавлял "Нафтогаз Украины" с марта 2010 года по март 2014 года. В марте 2014 года чиновника задержали по подозрению в хищении средств в особо крупных размерах. 25 апреля Печерский суд Киева отпустил Бакулина под залог в 10 млн грн, а позже он сумел избраться в Верховную Раду.

Летом 2017 года Луценко сообщил, что Бакулина привлекут к ответственности на основании свидетельств Александра Кацубы, его заместителя по "Нафтогазу".

Кацуба был задержан в июне 2016 года по подозрению в совершении преступлений, предусмотренных ст. 255 (создание преступной организации) и ст. 191 (присвоение имущества путем злоупотребления служебным положением) Уголовного кодекса. Весной 2017 года он заключил сделку со следствием, внес залог в 100 млн гривен и дал показания на организаторов известных ему схем.