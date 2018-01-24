Крымских школьников обязали пройти "всероSSийские проверочные работы"

ВПР не являются государственной итоговой аттестацией.

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В аннексированном Крыму школьников 4-6 и 11-х классов обязали пройти "всероSSийские проверочные работы" (ВПР) весной 2018 года.

Об этом сообщает "Крым.Реалии" со ссылкой "минобразования" Крыма.

Отмечается, что ученики 4-х классов пройдут ВПР по русскому языку, математике, окружающему миру; 5-х классов, кроме математики и русского языка, в обязательном порядке напишут также контрольные работы по истории и биологии; ученики 6-х классов - по математике, русскому языку, географии, биологии, обществознанию и истории.

"В режиме апробации состоятся ВПР для выпускников 11 классов по иностранному языку, географии и физике. Участие в срезах по данным предметам примут 30% образовательных организаций Крыма. А проверочные работы по биологии, химии, истории пройдут для всех выпускников 11 классов", - говорится в сообщении.

При этом отмечается, что ВПР не являются государственной итоговой аттестацией, а проводятся для того, чтобы "диагностировать уровень подготовки школьников не только в разрезе общеобразовательных учреждений, но и региона в целом".

Напомним, Минобразования Украины отказалось от ВНО по русскому языку.