Насалик выступил против покупки газа у роSSийского "Газпрома"
Финансовый план НАК «Нафтогаз Украины» не учитывает возможности закупки газа у роSSийского «Газпрома», заявил министр энергетики и угольной промышленности Игорь Насалик на заседании парламента в пятницу.
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«По поводу заявления руководителя «Нафтогаза» о возможности закупки газа у РФ … Пункт первый: НАК «Нафтогаз Украины» не находится в сфере управления Минэнергоугля. Пункт второй: руководитель НАК никаким образом не синхронизовал свое заявление с министерством, формирующим государственную политику. Пункт третий: правительство, принимая финансовый план «Нафтогаза», никак не рассматривало возможность закупки роSSийского газа», — сказал он.
Министр добавил, что за счет наращивания добычи газа ПАО «Укргазвыодобування» правительство планирует свести к нулю любой импорт газа для покрытия нужд населения.
«Украине удалось за 1,5 года для PSO уменьшить импортную закупку газа до 0,9 млрд куб. м. И мы, развивая «Укргазвыдобування», вообще рассматриваем возможность, что к концу года этот дефицит в 0,9 млрд куб. м будет отсутствовать. Формулируя цену газа для населения … мы уже не будем связываться с импортным паритетом – для PSO нам не нужен будет импортный газ. А коммерческие структуры пусть закупают, где считают нужным», — подытожил он.
Как сообщалось со ссылкой на главу НАК «Нафтогаз Украины» Андрея Коболева, компания готова начать закупку природного газа у «Газпрома» уже в первом квартале 2018 года.
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