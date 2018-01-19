Порошенко предложил Грузии вместе стимулировать Европу к продлению санкций против РФ

"Мы можем добавить грузинскую составляющую за Южную Осетию и Абхазию".

Порошенко предложил Грузии вместе стимулировать Европу к продлению санкций против РФ
Фото: president.gov.ua

Президент Петр Порошенко провел встречу с председателем парламента Грузии Иракли Кобахидзе в рамках его официального визита в Украину.

Об этом сообщается на сайте президента.

Стороны подчеркнули важность имплементации Декларации об установлении стратегического партнерства между Украиной и Грузией, подписанной в ходе визита Порошенко в Грузию в июле 2017 года.

"Была подчеркнута взаимная заинтересованность в углублении межпарламентских связей между двумя странами. В частности, речь шла о тесной координации позиций в рамках международных парламентских ассамблей, прежде всего в ПАСЕ, и международных организаций", - отмечается в сообщении.

Стороны подтвердили взаимную поддержку суверенитета и территориальной целостности обеих стран. Порошенко выразил благодарность грузинской стороне за предоставление возможности для прохождения курса реабилитации украинских военнослужащих, получивших ранения в зоне АТО, а также членов их семей.

Порошенко также сообщил, что в настоящее время проводится работа по совершенствованию механизма санкций против РоSSии и грузинская сторона может к ней присоединиться.

"Это поможет нам привлечь больше внимания и стимулировать Европу продлить санкции против РоSSии. Мы можем добавить грузинскую составляющую за Южную Осетию и Абхазию", - отметил президент.

Ираклий Кобахидзе
Фото: president.gov.ua
Ираклий Кобахидзе

Кобахидзе, в свою очередь, отметил, что Украина и Грузия "имеют широкие перспективы для углубления наших отношений, в частности политического, экономического сотрудничества".

Собеседники также обсудили вопросы совместного празднования 100-летия установления дипломатических отношений между Украинским Грузией, которое будет отмечаться 4 июля 2018 года.

Напомним, Украина и Грузия намерены объединить усилия для достижения совместных целей - членства в Европейском Союзе и НАТО.


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