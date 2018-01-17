Соцсети рассмешил танец Луценко с собакой в роскошном доме в стиле Пшонки (ВИДЕО)
Жена Генерального прокурора Украины Юрия Луценко Ирина показала видео, на котором видно, как генпрокурор танцует с бернской овчаркой.
Видео с танцем она опубликовала на своей странице в Facebook.
Партнером Луценко стала его собака по кличке Черчилль, и они с веселым настроением танцуют в роскошном доме.
"Генеральная репетиция перед показательным выступлением – поздравлением семьи с Новым Годом. Черчилль берет уроки танцев, чтобы торжественно поздравить нас с Новым Годом".
Напомним, Луценко потратил 200 тыс. гривен госсредств в командировках за один год.
В новогоднюю ночь Луценко продемонстрировал, как стремительно растет его зарплата.
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