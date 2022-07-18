Ще один британець перебуває у полоні у сепаратистів "ДНР"

Друзі та близькі Хардінга підтвердили, що на записі саме він, інформує ZN.ua.

Ще один британець перебуває у полоні у сепаратистів

Російські ЗМІ опублікували відео, на якому громадянин Великобританії на ім'я Джон Хардінг каже, що йому може загрожувати страта, і звертається до прем'єр-міністра країни Бориса Джонсона з проханням про допомогу, зокрема просить вплинути на президента України Володимира Зеленського.

Так зване інтерв'ю у Хардінга взяла ведуча російського Першого каналу Марина Кім. Друзі та близькі Хардінг підтвердили Бі-бі-сі, що на записі саме він.

Ці дані також підтвердив британський Форін-офіс. "Ми засуджуємо використання затриманих у політичних цілях і порушили це питання перед Росією. Ми підтримуємо зв'язок з владою України щодо справ цих людей і повністю схвалюємо зусилля України щодо їх звільнення".

Хардінг - військовий лікар-парамедик, йому понад 50 років, він родом із Сандерленда - портового міста на півночі Англії. Вирушив на схід України у 2018 році як військовий медик. Стверджується, що його взяли в полон у травні в Маріуполі разом з іншими бійцями полку "Азов". У британському МЗС заявили, що знають про Хардінг і перебувають на зв'язку з його родичами.

Раніше двох інших британців, Шона Піннера та Ейдена Асліна, які воювали на боці збройних сил України, було засуджено в "ДНР" до страти, як і марокканець Саадун Брагім. Британцями було подано апеляції на вирок.

Два дні тому сепаратисти повідомили про смерть британського співробітника гуманітарної організації Пола Урі, якого звинуватили в "найманстві ".


Юлія Мельничук, ZN.ua





Интересные новости
Резникову довелося пояснити, чому повістки роздають навіть у ТЦ та на вулиці: "Є таке поняття..."Резникову довелося пояснити, чому повістки роздають навіть у ТЦ та на вулиці: "Є таке поняття..."
Мобілізація жінок: скільки українок отримають повістки та не зможуть виїхати за кордонМобілізація жінок: скільки українок отримають повістки та не зможуть виїхати за кордон
Рф при путіні не зупиниться: генерал США пояснив, чому війну потрібно закінчити протягом наступного рокуРф при путіні не зупиниться: генерал США пояснив, чому війну потрібно закінчити протягом наступного року
"Ніякого шляху, крім військового": Данілов про партизанів, контрнаступ та чутки про продаж зброї союзників"Ніякого шляху, крім військового": Данілов про партизанів, контрнаступ та чутки про продаж зброї союзників
Не піднімайте зброї проти України: Тарас Тополя емоційно звернувся до військових Білорусі
Блок рекламы


Похожие новости
The Guardian: Путін вже воює проти всієї Європи, є лише один спосіб зупинити йогоThe Guardian: Путін вже воює проти всієї Європи, є лише один спосіб зупинити його
Окупанти зранку не дорахувались 160 одиниць особового складу: Генштаб ЗСУ повідомив втрати ворогаОкупанти зранку не дорахувались 160 одиниць особового складу: Генштаб ЗСУ повідомив втрати ворога
Притула звернувся до українських політиків: "Закінчиться війна – потім бийте один одному у парламенті"Притула звернувся до українських політиків: "Закінчиться війна – потім бийте один одному у парламенті"
Ізраїль обстріляли із сектору Гази через декілька годин після візиту Байдена — ABC News
Смерть британця в полоні окупантів - Британія викликала посла РФСмерть британця в полоні окупантів - Британія викликала посла РФ
У лікарнях Вінниччини перебуває понад 80 постраждалих внаслідок ударуУ лікарнях Вінниччини перебуває понад 80 постраждалих внаслідок удару
Порушників комендантської години пропонують штрафуватиПорушників комендантської години пропонують штрафувати
Микола Тищенко за 2 години заробив 5 мільйонів гривень для ЗСУМикола Тищенко за 2 години заробив 5 мільйонів гривень для ЗСУ
В російському полоні до 8000 українців, росіян в Україні "набагато менше" – правозахисницяВ російському полоні до 8000 українців, росіян в Україні "набагато менше" – правозахисниця
Ще один "Байрактар" для ЗСУ: у Польщі швидкими темпами збирають гроші на безпілотникЩе один "Байрактар" для ЗСУ: у Польщі швидкими темпами збирають гроші на безпілотник
Последние новости
Подгружаем последние новости