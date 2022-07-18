Ще один британець перебуває у полоні у сепаратистів "ДНР"

Російські ЗМІ опублікували відео, на якому громадянин Великобританії на ім'я Джон Хардінг каже, що йому може загрожувати страта, і звертається до прем'єр-міністра країни Бориса Джонсона з проханням про допомогу, зокрема просить вплинути на президента України Володимира Зеленського.

Так зване інтерв'ю у Хардінга взяла ведуча російського Першого каналу Марина Кім. Друзі та близькі Хардінг підтвердили Бі-бі-сі , що на записі саме він.

Ці дані також підтвердив британський Форін-офіс. "Ми засуджуємо використання затриманих у політичних цілях і порушили це питання перед Росією. Ми підтримуємо зв'язок з владою України щодо справ цих людей і повністю схвалюємо зусилля України щодо їх звільнення".

Хардінг - військовий лікар-парамедик, йому понад 50 років, він родом із Сандерленда - портового міста на півночі Англії. Вирушив на схід України у 2018 році як військовий медик. Стверджується, що його взяли в полон у травні в Маріуполі разом з іншими бійцями полку "Азов". У британському МЗС заявили, що знають про Хардінг і перебувають на зв'язку з його родичами.

Раніше двох інших британців, Шона Піннера та Ейдена Асліна, які воювали на боці збройних сил України, було засуджено в "ДНР" до страти, як і марокканець Саадун Брагім. Британцями було подано апеляції на вирок.

Два дні тому сепаратисти повідомили про смерть британського співробітника гуманітарної організації Пола Урі, якого звинуватили в "найманстві ".