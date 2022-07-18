Ще один британець перебуває у полоні у сепаратистів "ДНР"
Друзі та близькі Хардінга підтвердили, що на записі саме він, інформує
Російські ЗМІ опублікували відео, на якому громадянин Великобританії на ім'я Джон Хардінг каже, що йому може загрожувати страта, і звертається до прем'єр-міністра країни Бориса Джонсона з проханням про допомогу, зокрема просить вплинути на президента України Володимира Зеленського.
Так зване інтерв'ю у Хардінга взяла ведуча російського Першого каналу Марина Кім. Друзі та близькі Хардінг підтвердили
Ці дані також підтвердив британський Форін-офіс. "Ми засуджуємо використання затриманих у політичних цілях і порушили це питання перед Росією. Ми підтримуємо зв'язок з владою України щодо справ цих людей і повністю схвалюємо зусилля України щодо їх звільнення".
Хардінг - військовий лікар-парамедик, йому понад 50 років, він родом із Сандерленда - портового міста на півночі Англії. Вирушив на схід України у 2018 році як військовий медик. Стверджується, що його взяли в полон у травні в Маріуполі разом з іншими бійцями полку "Азов". У британському МЗС заявили, що знають про Хардінг і перебувають на зв'язку з його родичами.
Раніше двох інших британців, Шона Піннера та Ейдена Асліна, які воювали на боці збройних сил України, було засуджено в "ДНР" до страти, як і марокканець Саадун Брагім. Британцями було подано апеляції на вирок.
Два дні тому сепаратисти повідомили про смерть британського співробітника гуманітарної організації Пола Урі, якого звинуватили в "найманстві ".