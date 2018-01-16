Выпустившего ложное предупреждение об ударе по Гавайям сотрудника сняли с должности
Власти Гавайев ввели новые правила, требующие, чтобы систему предупреждений активировали два человека.
Сотрудника гавайского агентства по чрезвычайным ситуациям, который случайно направил жителям штата предупреждение о предстоящем ракетном ударе, перевели на другую должность.
Об этом сообщает BBC.
Он останется работать в агентстве, но на другом посту. Ошибка произошла из-за того, что работник выбрал в компьютерной программе неверную опцию, отправив вместо сообщения о том, что ведутся учения, настоящее предупреждение об угрозе ракетной атаки.
После инцидента власти штата ввели новые правила, требующие, чтобы систему предупреждений активировали два человека. Один из них должен выпускать предупреждение, а второй - подтверждать его. Помимо этого агентство разработало функцию немедленного оповещения о ложной тревоге. В прошлый раз между сообщением об атаке и опровержением этих данных прошло 20 минут.
Ложное предупреждение власти Гавайев отправили местным жителям 13 января. "Угроза ракетной атаки на Гавайи. Немедленно ищите убежище. Это не учебная тревога", - говорилось в сообщении. Впоследствии полиция штата опровергла эти данные, отметив, что извещение было отправлено случайно и что никакой угрозы нет. Губернатор Гавайев Дэвид Айдж заявил, что инцидент произошел из-за ошибки сотрудника ведомства по чрезвычайным ситуациям, случайно нажавшего "не ту кнопку". "Это была процедура проверки оборудования, которая проводится трижды в день каждый день на протяжении всего года. Произошла ошибка во время стандартной процедуры передачи смены. Сотрудник Агентства по чрезвычайным ситуациям нажал не ту кнопку", - сказал губернатор. Он также пообещал принять меры, чтобы избежать подобных ситуаций в будущем.
В конце 2017 года власти Гавайских островов решили возобновить испытания системы оповещения о возможной ядерной атаке. Эту систему не использовали с момента окончания холодной войны. Ранее КНДР заявляла о разработке планов по нанесению ракетного удара в районе Гуама.
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