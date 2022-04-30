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2022-04-30
Три корабля рф с "калибрами" в Черном море: в Минобороны сделали предупреждение
У РоSSии в акватории Черного моря остается три носителя крылатых ракет морского базирования типа "Калибр".
Об этом сообщил представитель Министерства обороны Александр Мотузяник на брифинге 30 апреля, информируя о ситуации в Черноморской и Азовской операционных зонах.
"В акватории Черного моря в настоящее время находятся три носителя крылатых ракет морского базирования типа "Калибр". Их суммарный ракетный залп составляет до 20 ракет", – отметил он.
Мотузяник добавил, что роSSийские корабли в Черном и Азовском морях продолжают наносить ракетные удары по территории Украины. Кроме того, они ведут разведку, а также оказывают огневую поддержку своим войскам на Приморском направлении.
Алексей Ионов, politeka.net