Три корабля рф с "калибрами" в Черном море: в Минобороны сделали предупреждение

У РоSSии в акватории Черного моря остается три носителя крылатых ракет морского базирования типа "Калибр".

Об этом сообщил представитель Министерства обороны Александр Мотузяник на брифинге 30 апреля, информируя о ситуации в Черноморской и Азовской операционных зонах.

"В акватории Черного моря в настоящее время находятся три носителя крылатых ракет морского базирования типа "Калибр". Их суммарный ракетный залп составляет до 20 ракет", – отметил он.

Мотузяник добавил, что роSSийские корабли в Черном и Азовском морях продолжают наносить ракетные удары по территории Украины. Кроме того, они ведут разведку, а также оказывают огневую поддержку своим войскам на Приморском направлении.