Португальский министр финансов возглавил Еврогруппу
С сегодняшнего дня министр финансов Португалии Марио Сентено стал президентом Еврогруппы, объединяющей 19 стран, что входят в Еврозону.
На этом посту он заменит нидерландского политика Еруна Дейсселблюма, сообщает
«Марио Сентено начинает выполнять свой мандат в качестве президента Еврогруппы, который он принял от Еруна Дейсселблюма», - заявили в Совете ЕС.
Как сообщалось, министры финансов 19 стран Еврозоны избрали министра финансов Португалии на этот пост 4 декабря 2017 года.
Сентено будет возглавлять Еврогруппу в течение двух с половиной лет.
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