Португальский министр финансов возглавил Еврогруппу

С сегодняшнего дня министр финансов Португалии Марио Сентено стал президентом Еврогруппы, объединяющей 19 стран, что входят в Еврозону.

На этом посту он заменит нидерландского политика Еруна Дейсселблюма, сообщает Укринформ .

«Марио Сентено начинает выполнять свой мандат в качестве президента Еврогруппы, который он принял от Еруна Дейсселблюма», - заявили в Совете ЕС .

Как сообщалось, министры финансов 19 стран Еврозоны избрали министра финансов Португалии на этот пост 4 декабря 2017 года.

Сентено будет возглавлять Еврогруппу в течение двух с половиной лет.