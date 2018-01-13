Португальский министр финансов возглавил Еврогруппу

Португальский министр финансов возглавил Еврогруппу

С сегодняшнего дня министр финансов Португалии Марио Сентено стал президентом Еврогруппы, объединяющей 19 стран, что входят в Еврозону.

На этом посту он заменит нидерландского политика Еруна Дейсселблюма, сообщает Укринформ.

«Марио Сентено начинает выполнять свой мандат в качестве президента Еврогруппы, который он принял от Еруна Дейсселблюма», - заявили в Совете ЕС.

Как сообщалось, министры финансов 19 стран Еврозоны избрали министра финансов Португалии на этот пост 4 декабря 2017 года.

Сентено будет возглавлять Еврогруппу в течение двух с половиной лет.




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