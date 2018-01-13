Украинка из Femen напала на президента Чехии

Украинка из Femen напала на президента Чехии (ФОТО, ВИДЕО)

В Чехии активистка Femen Анжелика Диаш набросилась на действующего президента страны Милоша Земана.

Об этом сообщает блогер  Рустем Адагамов в Twitter.

Инцидент произошел на одном из избирательных участков, куда он пришел, чтобы проголосовать.

Отмечается, что охранники Земана быстро оттащили девушку и повалили ее на пол. Президента вывели из помещения, а впоследствии вывели и активистку. Пока неизвестно, какой была цель акции. 

Напомним, активистка Femen разделась в Ватикане. Девушка предстала с голой грудью на фоне рождественских яслей незадолго до мессы Папы Римского. На фотографии, опубликованной в Facebook, - девушка с обнаженной грудью и надписью на теле изображена на фоне рождественских яслей. Протест был посвящен церковным запретам в адрес женщин, в частности запрету на аборты.

Земан зашел на участок, на него бросилась девушка, президента увели. pic.twitter.com/lE7TfOmwZd — Рустем Адагамов(@adagamov) 12 января2018 г.


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