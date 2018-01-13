Украинка из Femen напала на президента Чехии

В Чехии активистка Femen Анжелика Диаш набросилась на действующего президента страны Милоша Земана.

Об этом сообщает блогер Рустем Адагамов в Twitter .

Инцидент произошел на одном из избирательных участков, куда он пришел, чтобы проголосовать.



Отмечается, что охранники Земана быстро оттащили девушку и повалили ее на пол. Президента вывели из помещения, а впоследствии вывели и активистку. Пока неизвестно, какой была цель акции.

Напомним, активистка Femen разделась в Ватикане. Девушка предстала с голой грудью на фоне рождественских яслей незадолго до мессы Папы Римского. На фотографии, опубликованной в Facebook, - девушка с обнаженной грудью и надписью на теле изображена на фоне рождественских яслей. Протест был посвящен церковным запретам в адрес женщин, в частности запрету на аборты.