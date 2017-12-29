От Луценко потребовали «поймать большую рыбу» в «Радикальной партии»
Размещенный в одном из популярных пабликов Фейсбук видео-сюжет о бизнесе народного депутат Сергей Рыбалки вызвал негодование украинцев.
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В сюжете детально описаны схемы производства снэков Рыбалки в РоSSии, а также офшорные схемы, за которыми “радикал” пытается спрятать роSSийский след своего семейного бизнеса.
Автор видео в подтверждение своих слов и выводов предоставил документы из патентной службы РФ, а также четко перечислил все компании, который сопровождают деятельность снэковой корпорации нардепа не только в Липицке (РоSSия), но и на временно оккупированных территориях.
За короткий промежуток времени видео-расследование просмотрели около 100 тысяч украинцев. В комментариях к представленным фактам, пользователи соцсети призвали Генерального прокурора Юрия Луценка отреагировать на пророSSийский бизнес Рыбалки надлежащим образом.
Так, один из пользователей, обращаясь к генпрокурору, напомнил ему о “рыбалке” на преступников из числа украинских чиновников и политиков. Он также переспросил у Луценка, не оплачено ли бездействие ГПУ в отношении Рыбалки.
При этом, абсолютное большинство пользователей возмущены тем, что к бизнесу Рыбалки, фактам его работы в РоSSии, никому нет дела.
Кроме этого, некоторые из пользователей предположили, что курирует схемы торговли с россиянами лично лидер радикалов Олег Ляшко.
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Политика
29.12.2017 09:47