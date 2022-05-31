РоSSийские оккупанты контролируют большую часть Северодонецка — глава ОВА

Однако опасности того, что вражеская армия окружит город или наших защитников, пока нет, информирует ZN.ua.

РоSSийские оккупанты контролируют большую часть Северодонецка — глава ОВА
© Сергей Нужненко / Радио Свобода

Военные РФ контролируют большую часть Северодонецка Луганской области, а боевые действия продолжаются непосредственно в городе. Об этом заявил глава Луганской ОВА Сергей Гайдай в эфире Радио Свобода и в Telegram.

Он, однако, заверил, что сейчас Северодонецк не окружен — предпосылок для оцепления захватчиками города или украинских защитников на этом направлении нет.

"Опасение того, что где-нибудь будут окружены наши военные… такого не произойдет. Мы постоянно общаемся. Есть возможность маневрировать, поэтому военные спокойно сейчас держат оборону на тех позициях, которые занимают", — рассказал Гайдай.

Глава ОВА также сообщил, что в Северодонецке повреждено уже около 90% домов. Из них примерно 60% получили критические повреждения, поэтому почти не подлежат восстановлению.

Кроме того, полностью уничтожена критическая инфраструктура города. Это значит, что там отсутствует центральная поставка воды, газа и электроэнергии. "Областной центр приближается к уровню разрушений Рубежного и Попасной", — добавил Гайдай.


Максим Царук, ZN.ua

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