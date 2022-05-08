"Азовцы" назвали самую большую проблему на сегодня

Наибольшей проблемой для бойцов полка "Азов" в Мариуполе сегодня является оккупация роSSийскими войсками южных регионов - Херсона, Бердянска, Мелитополя. Об этом заявил офицер разведки управления полка "Азов" Илья Самойленко во время пресс-конференции, пишет РБК-Украина.

Он подчеркнул, что лучшей поддержкой "Азову" могут стать правильные действия украинского военного командования по обороне юга Украины.

"Вы знаете, что станет большей поддержкой? Если наш главнокомандующий не допустит ошибок при обороне южных регионов. Я имею в виду Херсон, Бердянск, Мелитополь. Именно роSSийская оккупация этих городов сегодня является основной проблемой", - сказал Илья Самойленко.

Напомним, по словам Самойленко, "Азов" держит связь с командованием. И его приказ – держать оборону.