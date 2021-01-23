В Украину идут штормовой ветер и осадки

Погода на 24-25 января в Украине оставляет желать лучшего. Укргидрометцентр передает резкое ухудшение погодных условий. Правобережье может остаться без света из-за штормового ветра. В некоторых регионах ожидаются осадки – дождь и снег.

Синоптики передают штормовое предупреждение на 24 и 25 января. Укргидрометцентр сообщает о порывах ветра от 7 до 12 м/с, дожде по всей стране и снеге в западных регионах.

24 января температура воздуха днем в Киеве составит 5-7 градусов тепла, ночью – 0-2. Ожидается дождь.

В западных областях передают плюс 4-6 градусов на Прикарпатье и 6-7 градусов на Закарпатье. Местами дождь и мокрый снег.

На юге страны – Херсонской, Николаевской и Одесской областях – плюс 6-8 и 8-10 градусов. Также ожидаются осадки в виде дождя.

25 января ветер не утихнет, однако дождь усилится. Похолодает в западных регионах. -1-1 ожидается в Львовской, Ровненской и Ивано-Франковской областях, а также осадки в виде мокрого снега ночью.

В Ужгороде температура воздуха составит 2-4 градуса днем, и -1-1 – ночью. Ожидается снег.

Зато на Востоке (Харьков, Луганск, Донецк) будет стоять умеренная погода и переменная облачность – без осадков.

МЧС говорят о вероятности нарушения энергообеспечения в отдельных населенных пунктах Правобережной Украины на период 24-25 января из-за штормового ветра.

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