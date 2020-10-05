Во вторник в Киеве до +19, днем возможен дождь

Температура воздуха ночью +12 ... + 14 градусов.

Во вторник в Киеве до +19, днем возможен дождь
Фото: Макс Требухов

Во вторник, 6 октября, в Киеве облачно, днем дождь, ночью без осадков, ветер юго-восточный, 7-12 м/с. Температура воздуха ночью +12 ... + 14 градусов, днем +17 ... + 19 градусов.

Об этом сообщает Гидрометцентр.

На западе Украины облачно, днем и ночью - дождь, ветер южный, 5-10 м/с. Температура воздуха ночью +11 ... + 14 градусов, днем +16 ... + 20 градусов.

На севере Украины облачно, днем дождь, ночью без осадков, ветер юго-восточный, 7-12 м/с. Температура воздуха ночью +11 ... + 13 градусов, днем +17 ... + 19 градусов.

В центре Украины переменная облачность, без осадков, ветер юго-восточный, 7-12 м/с. Температура воздуха ночью +9 ... + 13 градусов, днем +18 ... + 23 градуса.

На востоке Украины переменная облачность, без осадков, ветер юго-восточный, 7-12 м/с. Температура воздуха ночью +6 ... + 10 градусов, днем +20 ... + 23 градуса.

На юге Украины переменная облачность, без осадков, ветер юго-восточный, 7-12 м/с. Температура воздуха ночью +12 ... + 15 градусов, днем +19 ... + 24 градуса.

В Крыму переменная облачность, без осадков, ветер восточный, 7-12 м/с. Температура воздуха ночью +13 ... + 15 градусов, днем +23 ... + 25 градусов.

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