Завтра в Киеве до +12 градусов, ночью заморозки

Ночные морозы до -3 градусов ожидаются на востоке и юге страны.

Завтра в Киеве до +12 градусов, ночью заморозки
Фото: sibnovosti.ru

В четверг, 4 апреля, в Киеве ожидается переменная облачность, без осадков, ветер юго-восточный, 5-10 м/с. Температура воздуха ночью -1…+1 градус, днем +10…+12 градусов.

На западе Украины переменная облачность, без осадков, ветер юго-восточный, 5-10 м/с. Температура воздуха ночью +3…-3 градуса, днем +9…+16 градусов.

В Карпатах без осадков, температура ночью +2…-3 градуса, днем +3…+8 градусов.В Моршине без осадков, температура ночью 0…+2 градуса, днем +13…+15 градусов.

В Трускавце без осадков, температура ночью 0…+2 градуса, днем +13…+15 градусов.

В Сваляве без осадков, температура ночью +5…+7 градусов, днем +16…+18 градусов.

На севере Украины переменная облачность, без осадков, ветер юго-восточный, 5-10 м/с. Температура воздуха ночью +1…-5 градусов, днем +8…+14 градусов, в Сумской области +6…+11 градусов.

В центре Украины переменная облачность, без осадков, ветер юго-восточный, 5-10 м/с. Температура воздуха ночью +1…-4 градуса, днем +9…+14 градусов.

На востоке Украины переменная облачность, ночью небольшой мокрый снег и дождь, днем небольшой дождь со снегом, ветер северо-западный, 5-10 м/с. Температура воздуха ночью -2…+3 градуса, днем +4…+11 градусов, в Луганской области +3…+8 градусов.

На юге Украины переменная облачность, без осадков, ветер юго-восточный, 5-10 м/с. Температура воздуха ночью +1…-5 градусов, в Запорожской области +2…-3 градуса, днем +8…+15 градусов.

В Крыму переменная облачность, без осадков, ветер восточный, 5-10 м/с. Температура воздуха ночью +2…-3 градуса, днем +8…+13 градусов.В Ялте без осадков. Температура ночью -1…+1 градус, днем +10…+12 градусов.


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