В субботу в Киеве до +1 градуса, без осадков

Ночью местами небольшой снег.

??В субботу в Киеве до +1 градуса, без осадков
Фото: 24 канал

В субботу, 2 марта, в Киеве облачно с прояснениями, без осадков, ветер северо-западный, 5-10 м/с. Температура воздуха ночью -5…-7 градусов, днем -1…+1 градус.

Об этом сообщил Гидрометеорологический центр.

На западе Украины облачно с прояснениями, без осадков, только в Карпатах и Закарпатье ночью местами небольшой снег, ветер северо-западный, 5-10 м/с.

Температура воздуха ночью -2…-8 градусов, днем -2…+4 градуса; в Закарпатье ночью около 0 градусов, днем +2…+7 градусов.

В Карпатах ночью местами небольшой снег, днем без осадков, температура ночью -5…-10 градусов, днем 0…-5 градусов.

На севере Украины облачно с прояснениями, без осадков, только в Сумской области местами небольшой снег, ветер северо-западный, 5-10 м/с. Температура воздуха ночью -3…-9 градусов, днем +2…-3 градуса.

В центре Украины облачно с прояснениями, без осадков, ветер северо-западный, 5-10 м/с. Температура воздуха ночью -3…-8 градусов, днем +3…-3 градуса.

На востоке Украины облачно, местами небольшой снег, ветер северо-западный, 5-10 м/с. Температура воздуха ночью -2…-7 градусов, днем +3…-3 градуса.

На юге Украины облачно с прояснениями, без осадков, ветер северо-западный, 5-10 м/с. Температура воздуха ночью 0…-6 градусов, днем -1…+6 градусов.

В Крыму облачно с прояснениями, без осадков, ветер северо-западный, 5-10 м/с. Температура воздуха ночью +2…-3 градуса, днем +1…+6 градусов.


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