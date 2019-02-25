Во вторник в Киеве днем небольшой дождь и мокрый снег

Температура в столице до +3 градусов.

Во вторник в Киеве днем небольшой дождь и мокрый снег
Фото: newsukraine.com.ua

Во вторник, 26 февраля, в Киеве облачно, ночью без осадков, днем небольшой дождь и мокрый снег, ветер северо-западный, 7-12 м/с. Температура воздуха ночью -1…+1 градус, днем +1…+3 градуса.

Об этом сообщил Гидрометеорологический центр.

На западе Украины облачно, ночью без осадков, днем местами небольшой дождь и мокрый снег, на дорогах местами гололедица, ветер северо-западный, 7-12 м/с, местами порывы 15-20 м/с. Температура воздуха ночью +2…-3 градуса, днем +2…+7 градусов.

В Карпатах ночью без осадков, днем небольшой дождь и мокрый снег, температура ночью -3…-8 градусов, днем +2…-3 градуса.

На севере Украины облачно, ночью без осадков, днем небольшой дождь и мокрый снег, на дорогах местами гололедица, ветер северо-западный, 7-12 м/с. Температура воздуха ночью +2…-3 градуса, днем -1…+6 градусов.

В центре Украины облачно, ночью без осадков, днем небольшой дождь и мокрый снег, на дорогах местами гололедица, ветер северо-западный, 7-12 м/с. Температура воздуха ночью +2…-4 градуса, днем 0…+5 градусов.

На востоке Украины облачно, ночью небольшой снег, днем небольшой дождь и мокрый снег, на дорогах местами гололедица, ветер северо-западный, 7-12 м/с. Температура воздуха ночью +1…-5 градусов, днем 0…+5 градусов.

На юге Украины облачно, ночью без осадков, днем небольшой дождь и мокрый снег, на дорогах местами гололедица, ветер северо-западный, 7-12 м/с. Температура воздуха ночью +1…-5 градусов, днем +1…+7 градусов.

В Крыму облачно, ночью без осадков, днем небольшой дождь и мокрый снег, ветер северо-западный, 7-12 м/с. Температура воздуха ночью +2…-3 градуса, днем 0…+5 градусов.


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