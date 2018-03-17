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В воскресенье в Киеве до -9 Днем без осадков. Фото: Макс Требухов 18 марта в Киеве облачно с прояснениями, ночью небольшой снег, днем без осадков, на дорогах гололедица, ветер северо-восточный, 7-12 м/с. Температура воздуха ночью -9...-11 , днем -7...-9 градусов. Об этом сообщил Гидрометеорологический центр. На западе Украины облачно, ночью сильный снег, местами очень сильный, днем умеренный снег, местами сильный, ветер северо-восточный, 7-12 м/с, местами порывы 15-20 м/с. Температура воздуха ночью -8...-14 градусов, в Закарпатской области -1...-6 градусов, днем -5...-12 градусов. В Карпатах ночью очень сильный снег, днем сильный снег, температура ночью -10...-15 и днем -7...-12 градуса. В Моршине ночью сильный снег, днем снег, местами сильный, температура ночью -9...-11 градусов, днем -6...-8 градуса. В Трускавце ночью сильный снег, днем снег, местами сильный, температура ночью -9...-11 градусов, днем -6...-8 градуса. В Сваляве ночью сильный мокрый снег, днем сильный снег, температура ночью -2...-4 градуса, днем -1...-3 градусов. На севере Украины ясно, небольшой снег, днем местами небольшой снег, ветер северо-восточный, 7-12 м/с, местами порывы 15-20 м/с. Температура воздуха ночью -9...-14 градусов, днем -6...-11 градусов. В центре Украины ясно, снег, местами сильный, местами гололед, налипание мокрого снега, ветер северо-восточный, 7-12 м/с, местами порывы 15-20 м/с. Температура воздуха ночью -6...-12 градусов, днем -5...-10 градусов. На востоке Украины ясно, снег, местами сильный. Местами гололед, на дорогах гололедица, местами налипание мокрого снега, метель. Ветер северо-восточный, 7-12 м/с, местами порывы 15-20 м/с. Температура ночью -5...-10 градусов, днем -4 ...-9, в Харьковской области до -11 градусов. На юге Украины облачно, местами сильные осадки. Местами гололед, на дорогах гололедица, местами налипание мокрого снега, метель. Ветер северо-восточный, 7-12 м/с, местами порывы 15-20 м/с. Температура воздуха ночью -1 ..-6, днем +2...-4 градусов. В Крыму ясно, без существенных осадков. Метель. Ветер южный, 7-12 м/с, местами порывы 15-20 м/с. Температура воздуха ночью +5...+10, днем +13...+18 градусов. В Ялте без осадков. Температура ночью +7...+9 градусов, днем +14...+16 градусов. Источник: "Украинские новости"

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