В среду в Киеве местами небольшой мокрый снег
В столице потеплеет до +1 градуса.
В среду, 31 января, в Киеве облачно с прояснениями, местами небольшой мокрый снег, на дорогах местами гололедица, ветер северо-западный, 7-12 м/с, ночью местами порывы 15-20 м/с. Температура воздуха ночью -1...+1 градус, днем -1...+1 градус.
Об этом сообщил Гидрометеорологический центр.
На западе Украины облачно с прояснениями, ночью местами небольшой мокрый снег, днем без осадков, на дорогах местами гололедица, ветер северо-западный, 7-12 м/с, ночью местами порывы 15-20 м/с. Температура воздуха ночью +2...-3 градуса, днем +2...-3 градуса, в Черновицкой области 0...+5 градусов.
В Карпатах ночью местами небольшой мокрый снег, днем без осадков, температура ночью -4...-9 градусов, днем 0...-5 градусов.
На севере Украины облачно с прояснениями, местами небольшой мокрый снег, на дорогах местами гололедица, ветер северо-западный, 7-12 м/с, ночью местами порывы 15-20 м/с. Температура воздуха ночью +2...-3 градуса, днем +2...-4 градуса. В центре Украины облачно с прояснениями, ночью небольшой мокрый снег, днем местами небольшой мокрый снег, на дорогах местами гололедица, ветер северо-западный, 7-12 м/с, местами порывы 15-20 м/с. Температура воздуха ночью -2...+3 градуса, днем -2...+3 градуса.
На востоке Украины облачно с прояснениями, небольшой мокрый снег, на дорогах местами гололедица, ветер северо-западный, 7-12 м/с, местами порывы 15-20 м/с. Температура воздуха ночью -2...+3 градуса, днем -2...+3 градуса.
На юге Украины облачно с прояснениями, без осадков, на дорогах местами гололедица, ветер северо-западный, 7-12 м/с, ночью местами порывы 15-20 м/с. Температура воздуха ночью -2...+3 градуса, днем +2...+9 градусов.
В Крыму облачно с прояснениями, без осадков, ветер западный, 7-12 м/с, ночью местами порывы 15-20 м/с. Температура воздуха ночью 0...+5 градусов, днем +3...+8 градусов.
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