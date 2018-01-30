В среду в Киеве местами небольшой мокрый снег

В столице потеплеет до +1 градуса.

Фото: Макс Требухов

В среду, 31 января, в Киеве облачно с прояснениями, местами небольшой мокрый снег, на дорогах местами гололедица, ветер северо-западный, 7-12 м/с, ночью местами порывы 15-20 м/с. Температура воздуха ночью -1...+1 градус, днем -1...+1 градус.

Об этом сообщил Гидрометеорологический центр.

На западе Украины облачно с прояснениями, ночью местами небольшой мокрый снег, днем без осадков, на дорогах местами гололедица, ветер северо-западный, 7-12 м/с, ночью местами порывы 15-20 м/с. Температура воздуха ночью +2...-3 градуса, днем +2...-3 градуса, в Черновицкой области 0...+5 градусов.

В Карпатах ночью местами небольшой мокрый снег, днем без осадков, температура ночью -4...-9 градусов, днем 0...-5 градусов.

На севере Украины облачно с прояснениями, местами небольшой мокрый снег, на дорогах местами гололедица, ветер северо-западный, 7-12 м/с, ночью местами порывы 15-20 м/с. Температура воздуха ночью +2...-3 градуса, днем +2...-4 градуса. В центре Украины облачно с прояснениями, ночью небольшой мокрый снег, днем местами небольшой мокрый снег, на дорогах местами гололедица, ветер северо-западный, 7-12 м/с, местами порывы 15-20 м/с. Температура воздуха ночью -2...+3 градуса, днем -2...+3 градуса.

На востоке Украины облачно с прояснениями, небольшой мокрый снег, на дорогах местами гололедица, ветер северо-западный, 7-12 м/с, местами порывы 15-20 м/с. Температура воздуха ночью -2...+3 градуса, днем -2...+3 градуса.

На юге Украины облачно с прояснениями, без осадков, на дорогах местами гололедица, ветер северо-западный, 7-12 м/с, ночью местами порывы 15-20 м/с. Температура воздуха ночью -2...+3 градуса, днем +2...+9 градусов.

В Крыму облачно с прояснениями, без осадков, ветер западный, 7-12 м/с, ночью местами порывы 15-20 м/с. Температура воздуха ночью 0...+5 градусов, днем +3...+8 градусов.