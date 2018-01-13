В воскресенье в Киеве до -5

Осадков не прогнозируют.

В воскресенье в Киеве до -5
Фото: Макс Требухов

14 января в Киеве облачно с прояснениями, без существенных осадков, на дорогах местами гололедица, ветер северо-восточный, 5-10 м/с. Температура воздуха ночью -8...-10 градусов, днем -3...-5 градусов.

Об этом сообщил Гидрометеорологический центр.

На западе Украины облачно с прояснениями, без существенных осадков, на дорогах местами гололедица, ветер восточный, 5-10 м/с. Температура воздуха ночью -5...-11 градусов, днем 0...-6 градусов.

В Карпатах без существенных осадков, температура ночью -9...-14 градусов, днем -3...-8 градусов.

В Моршине без существенных осадков, температура ночью -6...-8 градусов, днем -2...-4 градуса.

В Трускавце без существенных осадков, температура ночью -6...-8 градусов, днем -2...-4 градуса.

В Сваляве без существенных осадков, температура ночью -5...-7 градусов, днем 0...+2 градуса.

На севере Украины облачно с прояснениями, без существенных осадков, на дорогах местами гололедица, ветер северо-восточный, 5-10 м/с. Температура воздуха ночью -7...-13 градусов, днем -1...-7 градусов.

В центре Украины облачно с прояснениями, без существенных осадков, на дорогах местами гололедица, ветер северо-восточный, 5-10 м/с. Температура воздуха ночью -5...-13 градусов, днем -1...-7 градусов.

На востоке Украины облачно с прояснениями, без существенных осадков, на дорогах местами гололедица, ветер северо-восточный, 5-10 м/с. Температура воздуха ночью -8...-13 градусов, днем -2...-7 градусов.

На юге Украины облачно с прояснениями, местами небольшой снег, на дорогах местами гололедица, ветер северо-восточный, 7-12 м/с, порывы 15-20 м/с. Температура воздуха ночью -4...-11 градусов, днем 0...-6 градусов.

В Крыму облачно с прояснениями, снег, на дорогах местами гололедица, ветер северо-восточный, 7-12 м/с, порывы 15-20 м/с. Температура воздуха ночью -1...-6 градусов, днем 0...-5 градусов.

В Ялте снег. Температура ночью 0...-2 градуса, днем 0...+2 градуса.


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