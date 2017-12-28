В Киеве объявили штормовое предупреждение на два дня

В Киеве объявили штормовое предупреждение на два дня

28 декабря в Киеве обещают облачную с прояснениями погоду без существенных осадков. Ветер южный, 7-12 м/с, температура ночью 0-2 градусов тепла, днем ??5-7 градусов тепла.

Об этом сообщает Информатор со ссылкой на Укргидрометцентр.

29 декабря ночью без осадков, днем ??небольшой дождь, температура ночью около 5 градусов тепла, днем ??6-8 градусов тепла, порывы 15-20 м/с.

Управление по вопросам чрезвычайных ситуаций департамента городского благоустройства и сохранения природной среды напоминает основные правила поведения в случае усиления ветра:

все окна домов плотно закрыть, убрать с балконов и лоджий предметы, которые могут выпасть наружу;

если вы оказались на улице, то держаться подальше от рекламных щитов, линий электропередачи, деревьев;

в случае сильного ветра укрыться в ближайшем здании или естественном укрытии;

избегать нахождения вблизи больших деревьев, особенно тополей, а также не парковать рядом с ними автотранспорт.

При падении деревьев или веток, при травмировании людей и тому подобное немедленно информируйте экстренные службы по телефонам: 101 или 103.




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