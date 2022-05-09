На Киевщине объявлен I уровень опасности: к чему готовиться 10 и 11 мая, предупреждение Укргидрометцентра

Погода в Украине

Укргидрометцентр предупредил украинцев о новой опасности на территории Киевской области.

Ночью 10 и 11 мая по области на поверхности почвы ожидаются заморозки 0-3°. Об этом сообщает Украинский гидрометцентр на официальной странице в телеграмме.

Объявлен I уровень опасности, желтый. При этом синоптики отмечают, что в самом Киеве заморозки НЕ ожидаются.

В понедельник, 9 мая, на Киевщине ночью местами небольшой кратковременный дождь, днем без осадков.

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Ветер северный, 7-12 м/с, днем по области местами порывы 15-18 м/с.

Температура по области ночью 6-11°, днем 14-19°;
в Киеве ночью 8-10°, днем 16-18°.

Также 9 мая в Киеве и области ожидается чрезвычайный уровень пожарной опасности.

Киев, война

Днем 9 мая дождевая полоса также охватит Закарпатье, Ивано-Франковщину, Черновицкую область, Хмельнитчину, южные районы Львовщины и Тернопольщины, Кропивницкий с районами, Черкасщину, часть Днепра и Харьковщину. Вечером дожди дойдут до южной части Украины, до Донетчины и Луганщины.


Тарас Галушко, politeka.net

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