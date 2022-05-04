На Киевщине горит лес в Иванковском районе, а также в Чернобыльской зоне

В Киевской области произошел лесной пожар - горит приблизительно 1 гектар леса в Иванковском районе возле села Розважив.

Об этом сообщил мэр столицы Виталий Кличко.

"Друзья! Лесные пожары пылают в Киевской области. Горит примерно 1 гектар леса в Иванковском районе возле села Розважив. Также горит лес вблизи села Дитятки в Чернобыльской зоне", - написал он в фесбуке.

На местах работают бойцы ГСЧС и пиротехники, задействована спецтехника.

"Прошу киевлян, если будет задымленность в городе, не паниковать. Закрывайте окна в помещениях и без нужды не находитесь на улице", - подчеркнул Кличко.

Напомним, ранее в Херсонской области пожары охватили 800 га лесов.