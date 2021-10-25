На смартфонах Google Pixel обнаружились проблемы после обновления до Android 12

Как сообщили некоторые владельцы смартфонов Google Pixel, после обновления до Android 12 их устройства начали работать нестабильно. В частности, говорится о подтормаживаниях в интерфейсе, отсутствии реакции сенсорного дисплея на прикосновения, а также о самопроизвольном закрытии приложений. Сообщается также об ускоренной разрядке аккумуляторов.

На смартфонах Google Pixel обнаружились проблемы после обновления до Android 12

Источник: gadgets.ndtv.com

ОС Android 12 поставляется предустановленной на смартфоны Google Pixel 6 и 6 Pro. Кроме того, обновиться до новой платформы получили возможность владельцы других фирменных смартфонов Google, начиная с Pixel 3. Однако вскоре после обновления владельцы предыдущих моделей стали замечать нестабильную работу системы на своих устройствах. Об этом они начали в массовом порядке сообщать на форумах поддержки Google, а также обсуждать возникшие проблемы в Twitter.

Судя по всему, проблемы не ограничиваются какой-то одной моделью телефона — большинство жалоб поступило на смартфоны Pixel 4a, Pixel 4a 5G и Pixel 5. Сама Google пока не обнаружила никаких проблем Android 12. Некоторые эксперты на форумах поддержки посоветовали обнаружившим проблемы пользователям переключиться в безопасный режим, чтобы определить, не связаны ли проблемы с какими-то сторонними приложениями. Однако это пока не принесло результатов.

Android 12 включает в себя более продвинутый и удобный интерфейс на основе Material You, появилось множество функциональных нововведений, а также новых возможностей по защите конфиденциальности пользователей.


Влад Кулиев, Supreme2.Ru

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