Google начала бета-тестирование приложения Android Auto

По сообщениям сетевых источников, компания Google запустила программу бета-тестирования приложения Android Auto, которое позволяет перенести функции Android-смартфона на приборную панель или в информационно-развлекательную систему автомобиля. Похоже, что приложение готовится к масштабному запуску, перед которым оно должно пройти проверку с привлечением ограниченного числа пользователей.

Google начала бета-тестирование приложения Android Auto

Изображение: 9to5 Google

Согласно имеющимся данным, участники бета-теста «получат ранний доступ к новым функциям и обновлениям Android Auto до того, как они станут доступны широкой публике». В ходе тестирования Google рассчитывает проверить совместимость Android Auto с разными пользовательскими смартфонами и моделями автомобилей.

Для повышения качества сервиса участники бета-тестирования смогут отправлять отзывы через канал обратной связи. Чтобы поделиться своим мнением о той или иной функции достаточно зайти в приложение Android Auto, в меню настроек выбрать пункт «Справка» и перейти в раздел «Отправить отзыв». Вместе с комментарием пользователя в Google будет отправляться диагностическая информация и телеметрия, которая поможет разработчикам исправлять возникающие проблемы.

«Мы хотели бы, чтобы вы приняли участие в программе бета-тестирования, чтобы протестировать функции, прежде чем они станут общедоступными. Мы просим вас не разглашать информацию о тестируемых функциях, пока они не станут общедоступными», — говорится в сообщении Google. Разработчики также предупреждают, что бета-версия Android Auto «может быть нестабильна, а некоторые функции могут работать некорректно». Информация о сроках запуска стабильной версии Android Auto, которая станет доступна широкому кругу пользователей, ещё не была озвучена.


Влад Кулиев, Supreme2.Ru

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