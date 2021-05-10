Clubhouse стал официально доступен на Android

Clubhouse стал официально доступен на Android

Голосовая социальная сеть Clubhouse, которая набрала немалую популярность за последние месяцы, в скором времени станет доступна пользователям Android-устройств. Около года платформой пользовались только обладатели устройств на базе iOS, но сегодня разработчики объявили о начале развёртывания бета-версии клиента Clubhouse для платформы Android. Сообщение об этом появилось в блоге разработчиков.

Согласно имеющимся данным, с 9 мая Android-версия Clubhouse стала доступна пользователям на территории США, в течение следующих нескольких недель сервис будет запущен в других англоязычных странах, а ещё через какое-то время — во всём мире. Чтобы оперативно получить оповещение о том, когда приложение будет доступно, пользователи могут зарегистрироваться через страницу Clubhouse в магазине цифрового контента Play Маркет.

«Сегодня мы рады сообщить о начале развёртывания бета-версии Clubhouse для Android. Мы начнём постепенно, с сегодняшнего дня приложение доступно в США, в следующие несколько дней оно появится в других англоязычных странах, а затем и во всём мире. Наш план на следующие несколько недель состоит в том, чтобы собрать отзывы сообщества, исправить проблемы, которые мы увидим, и работать над добавлением нескольких функций, таких как платежи и создание клуба, прежде чем развёртывать его в более широком масштабе», — говорится в сообщении соцсети.

Напомним, разработчиком социальной сети Clubhouse является американская компания Alpha Exploration. Отличие Clubhouse от других социальных платформ заключается в том, что всё общение внутри соцсети происходит с помощью голоса в режиме реального времени.


Влад Кулиев, Supreme2.Ru

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