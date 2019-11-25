Nokia 2.3 стоимостью €99 засветился онлайн накануне запуска

5 декабря компания HMD Global пообещала провести презентацию и представить некие новые смартфоны Nokia. Среди предполагаемых анонсов присутствует и новая младшая модель Nokia 2.3. Устройство недавно было действительно замечено на испанском веб-сайте магазина наряду с некоторыми его характеристиками и заявленной стоимостью.

Согласно данным магазина, Nokia 2.3 будет доступна в варианте с 2 Гбайт оперативной памяти и 32-Гбайт накопителем. Последнее — плюс для устройств начального уровня, которые, как правило, до сих пор комплектуются лишь 16-Гбайт хранилищем. Но это — не единственные сведения, которые сообщает утечка. В магазине также раскрыта цена устройства на рынке ЕС — €99,3 или около $110.

Предыдущая утечка говорила о том, что Nokia 2.3 с кодовым именем TA-1206 будет выпускаться в трёх цветовых исполнениях: «Песочном», «Голубовато-зелёном» и «Цвете древесного угля». То есть в реальности речь идёт о коричневом, бирюзовом и чёрном. Можно предполагать, что смартфон останется частью программы Android One, в рамках которой недорогие смартфоны получают обновления напрямую от Google .

Согласно слухам, аппарат, как и Nokia 2.2, получит процессор Mediatek Helio A22, который включает четыре ядра ЦП ARM Cortex-A53 @2 ГГц и графический ускоритель Imagination PowerVR. Отмечается, что аппарат получит поддержку беспроводной связи Bluetooth 5.0, модуль Wi-Fi 802.11b/g/n и возможность установки двух SIM-карт. Размер экрана якобы составит около 6 дюймов по диагонали.



