Google расширил функцию «Изоляция сайтов» в Chrome на пользователей Android

Google запустил функцию безопасности «Изоляция сайтов» в Chrome для пользователей устройств под управлением Android.

Теперь, когда пользователи будут переходить на сайты, требующие ввода пароля, Chrome будет запускать для каждого из этих сайтов отдельный процесс, защищая данные пользователей от таких атак, как Spectre.

Google уже включил изоляцию сайтов для 99% пользователей Chrome для Android, которые владеют смартфонами с оперативной памятью от 2 ГБ и больше.

Эта функция была добавлена в 77-ю версию Chrome для Android, выпущенную в сентябре. Те пользователи, которые обновили браузер до последней версии, и имеют устройство с достаточным объёмом памяти, уже получили эту опцию. Она включена по умолчанию.

Google также усилил безопасность десктопных пользователей, для которых изоляция сайтов была запущена в июле 2018 года. Теперь они также защищены и от других атак, а не только от исходных уязвимостей, таких как Meltdown и Spectre.

При этом важно отметить, что использование изоляции сайтов приводит к увеличению потребления оперативной памяти браузером на 3-5%.

Подробнее об этой функции можно прочитать в Справке Google Chrome.

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