Google представил голосового помощника Assistant второго поколения

На презентации новинок в области устройств в Нью-Йорке Google представил обновлённую версию голосового помощника Assistant, который получил новый дизайн и ряд других улучшений.

Одним из основных изменений стало значительное увеличение скорости работы. Google Assistant второго поколения запускается и отвечает на вопросы намного быстрее, чем его предшественник.

В демо-версии, показанной на мероприятии в Нью-Йорке, Assistant фиксировал запрос и предоставлял ответ в течение 1-2 секунд. При этом сотрудник компании, проводивший презентацию, не использовал команду «Привет, Google».

На первом этапе новый голосовой помощник будет запущен только на смартфонах Pixel.

Напомним, что это обновление было впервые анонсировано на конференции для разработчиков Google I/O в мае. Тогда Google заявил, что новый Assistant будет в 10 раз быстрее.

Ожидается, что на этой неделе в сети появится больше информации по обновлённому голосовому помощнику — после того, как пользователи смартфонов Pixel получат и опробуют новую функциональность.

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