Google обновил дизайн приложений Google Документов для Android
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Это обновление – часть более широкой инициативы, призванной унифицировать оформление различных продуктов Google.
В рамках редизайна приложения получили ряд визуальных улучшений, включая переработанный список документов, легко читаемые шрифты, согласованные элементы управления и обновленную иконографию. Функциональность осталась прежней.
Редизайн уже отражён в последней версии приложений Документов и Презентаций для Android и пока запускается для Таблиц.
Напомним, что веб-версии Google Документов, Таблиц, Презентаций и Сайтов получили оформление в стиле Material Design в январе этого года.
Добавим также, что первым среди приложений G Suite этот дизайн получил Google Диск в 2018 году.
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Mobile
09.10.2019 22:17
09.10.2019 22:17