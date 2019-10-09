Google обновил дизайн приложений Google Документов для Android

Google провёл редизайн приложений Документов, Таблиц и Презентаций для Android. Все они получили оформление в стиле Material Design.

Это обновление – часть более широкой инициативы, призванной унифицировать оформление различных продуктов Google.

В рамках редизайна приложения получили ряд визуальных улучшений, включая переработанный список документов, легко читаемые шрифты, согласованные элементы управления и обновленную иконографию. Функциональность осталась прежней.

Редизайн уже отражён в последней версии приложений Документов и Презентаций для Android и пока запускается для Таблиц.

Напомним, что веб-версии Google Документов, Таблиц, Презентаций и Сайтов получили оформление в стиле Material Design в январе этого года.

Добавим также, что первым среди приложений G Suite этот дизайн получил Google Диск в 2018 году.

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