Google обновил дизайн приложений Google Документов для Android

Google провёл редизайн приложений Документов, Таблиц и Презентаций для Android. Все они получили оформление в стиле Material Design.

Это обновление – часть более широкой инициативы, призванной унифицировать оформление различных продуктов Google .

В рамках редизайна приложения получили ряд визуальных улучшений, включая переработанный список документов, легко читаемые шрифты, согласованные элементы управления и обновленную иконографию. Функциональность осталась прежней.

Редизайн уже отражён в последней версии приложений Документов и Презентаций для Android и пока запускается для Таблиц.

Напомним, что веб-версии Google Документов, Таблиц, Презентаций и Сайтов получили оформление в стиле Material Design в январе этого года.