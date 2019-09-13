Ключевые характеристики смартфона Xiaomi Mi 9 Lite «утекли» в Сеть

Уже на следующей неделе на территории Европы будет запущен смартфон Xiaomi Mi 9 Lite, который представляет собой улучшенную версию аппарата Xiaomi CC9. За несколько дней до этого события в сети Интернет появились изображения устройства, а также некоторые его характеристики. За счёт этого уже до презентации можно понять, чего следует ожидать от новинки.

Смартфон имеет 6,39-дюймовый дисплей, выполненный по технологии AMOLED. Применённая панель поддерживает разрешение 2340 ? 1080 пикселей, что соответствует формату Full HD+. В верхней части дисплея имеется небольшой каплевидный вырез, в котором установлена фронтальная камера на 32 Мп с диафрагмой f/2,0. Основная камера представляет собой сочетание трёх сенсоров, расположенных вертикально относительно друг друга. Основной 48-мегапиксельный датчик дополняется широкоугольным на 13 Мп, а также датчиком глубины на 2 Мп.

Согласно опубликованным данным, смартфон построен на основе 8-ядерного чипа Qualcomm Snapdragon 710. Объём оперативной памяти и размер внутреннего накопителя не были указаны, вероятно, по причине того, что производитель намерен выпустить несколько отличных друг от друга модификаций. В качестве источника питания задействована аккумуляторная батарея ёмкостью 4030 мА·ч с поддержкой быстрой зарядки 18 Вт. Ещё сообщается о наличии сканера отпечатков пальцев, интегрированного в область дисплея, а также NFC-чипа, который позволит совершать бесконтактные платежи.

Более подробная информация о смартфоне Xiaomi Mi 9 Lite, его цене и сроках появлении на рынке будет озвучена на официальной презентации.



