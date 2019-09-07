В коде Android 10 нашли подтверждение 90-Гц дисплея у следующего смартфона Pixel

Несколько недель назад в Сети появились первые сообщения о том, в смартфонах Google Pixel 4 и Pixel 4 XL, анонс которых ожидается этой осенью, будет использоваться дисплей с частотой обновления 90 Гц.

После изучения недавно опубликованного открытого кода Android 10, сообщество XDA Developers обнаружило доказательства этих утверждений.

В Android есть системный сервис SurfaceFlinger, который связывает приложения и системный интерфейс с контроллером дисплея. Естественно, сервис SurfaceFlinger должен «знать» частоту обновления дисплея. У SurfaceFlinger в Android 10 имеется функция переключения вручную на частоту 90 Гц, которой не было в предыдущих версиях операционной системы. В текущей сборке Android 10 режим 90 Гц существует как временное решение для тестирования, но постоянная версия уже есть в Android Open Source Project (AOSP).

В коде указано, что этот переключатель следует использовать только на «устройствах P19». Предположительно, речь идёт о смартфонах Pixel 2019 года, а не о Pixel 3a. Эти бюджетные смартфоны, которые вышли прошлой весной, оснащены дисплеями с частотой обновления 60 Гц.

Поэтому уже нет никаких сомнений, что смартфоны Pixel 4 и 4 XL действительно получат дисплеи с частотой обновления 90 Гц.



