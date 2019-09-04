Google выпустила Android 10. Сначала для Pixel

Google выпустила релизную версию Android 10. Первым официальное обновление получат владельцы Google Pixel. Проверить можно в разделе Settings — System — Advanced — System Update, пишут AIN.UA

В компании пообещали, что до конца года Android 10 появится и на других устройствах, для этого они уже работают с партнерами.

Что нового

В Android 10 появилась новая система управления, построенная на жестах. Также изменили систему получения разрешений, появился «фокус-режим», в котором блокируют отвлекающие приложения.

Google улучшила работу семейного контроля и добавила темную тему оформления. Новый режим должен работать со всеми Google-приложениями, но не сразу. Так в Gmail темная версия появится в течение месяца.

Еще одно важное обновление — система прямой доставки патчей, касающихся безопасности. Благодаря этому, можно будет не обновлять всю систему, а просто скачать патч из Google Play.

Часть функций пока задерживаются. Так, в Android 10 обещали систему автоматического создания субтитров ко всем видео. Она заработает до конца 2019 года, пишет The Verge.