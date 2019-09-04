Xiaomi проектирует четыре смартфона со 108-мегапиксельной камерой

Китайская компания Xiaomi, по информации ресурса XDA-Developers, разрабатывает как минимум четыре смартфона с камерой, оснащённой 108-мегапиксельным датчиком.

Речь идёт о сенсоре Samsung ISOCELL Bright HMX. Этот датчик позволяет получать изображения с разрешением до 12032 ? 9024 точки. Изделие выполнено по технологии Tetracell (Quad Bayer).

Итак, сообщается, что будущие смартфоны Xiaomi со 108-мегапиксельной камерой имеют кодовые имена Tucana, Draco, Umi и Cmi. Некоторые из этих аппаратов могут дебютировать под маркой Xiaomi, а другие — под брендом Redmi.

Сведений о характеристиках готовящихся новинок, к сожалению, пока нет. Но очевидно, что все смартфоны будут относиться к производительным устройствам, а поэтому цена окажется довольно высокой.

По оценкам Gartner, во втором квартале текущего года в мировом масштабе было реализовано 367,9 млн смартфонов. Это на 1,7 % меньше по сравнению с результатом за вторую четверть 2018-го. Xiaomi находится на четвёртой позиции в рейтинге ведущих производителей: за три месяца компания отгрузила 33,2 млн смартфонов, заняв 9,0 % рынка.



