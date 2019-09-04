Xiaomi проектирует четыре смартфона со 108-мегапиксельной камерой

Xiaomi проектирует четыре смартфона со 108-мегапиксельной камерой

Китайская компания Xiaomi, по информации ресурса XDA-Developers, разрабатывает как минимум четыре смартфона с камерой, оснащённой 108-мегапиксельным датчиком.

Речь идёт о сенсоре Samsung ISOCELL Bright HMX. Этот датчик позволяет получать изображения с разрешением до 12032 ? 9024 точки. Изделие выполнено по технологии Tetracell (Quad Bayer).

Итак, сообщается, что будущие смартфоны Xiaomi со 108-мегапиксельной камерой имеют кодовые имена Tucana, Draco, Umi и Cmi. Некоторые из этих аппаратов могут дебютировать под маркой Xiaomi, а другие — под брендом Redmi.

Xiaomi проектирует четыре смартфона со 108-мегапиксельной камерой

Сведений о характеристиках готовящихся новинок, к сожалению, пока нет. Но очевидно, что все смартфоны будут относиться к производительным устройствам, а поэтому цена окажется довольно высокой.

По оценкам Gartner, во втором квартале текущего года в мировом масштабе было реализовано 367,9 млн смартфонов. Это на 1,7 % меньше по сравнению с результатом за вторую четверть 2018-го. Xiaomi находится на четвёртой позиции в рейтинге ведущих производителей: за три месяца компания отгрузила 33,2 млн смартфонов, заняв 9,0 % рынка.


Олег Писарев, Supreme2.Ru

Коды для вставки в блог\форум

blog comments powered by Disqus

Вспомним другие новости из этого раздела?


Mobile

←+Ctrl+→

Интересные новости
Смартфоны OPPO Reno 2Z и Reno 2F оборудованы камерой-перископомСмартфоны OPPO Reno 2Z и Reno 2F оборудованы камерой-перископом
Lenovo анонсировала планшеты Tab M7 и Tab M8 стоимостью от €99Lenovo анонсировала планшеты Tab M7 и Tab M8 стоимостью от €99
Fitbit представила смарт-часы Versa 2 с Amazon AlexaFitbit представила смарт-часы Versa 2 с Amazon Alexa
Gartner: мировой рынок смартфонов сокращаетсяGartner: мировой рынок смартфонов сокращается
Смартфон среднего уровня Samsung Galaxy A70s получил сертификацию Wi-Fi AllianceСмартфон среднего уровня Samsung Galaxy A70s получил сертификацию Wi-Fi Alliance
Блок рекламы


Похожие новости
Официальный анонс Honor 20S: процессор Kirin 810, четыре камеры и «дырявый» экранОфициальный анонс Honor 20S: процессор Kirin 810, четыре камеры и «дырявый» экран
Характеристики смартфона Galaxy M30s с 48-Мп камерой появились на сайте Android EnterpriseХарактеристики смартфона Galaxy M30s с 48-Мп камерой появились на сайте Android Enterprise
Необычный дизайн смартфона с разворачивающимся экраном: патент LGНеобычный дизайн смартфона с разворачивающимся экраном: патент LG
Realme XT – первый в мире смартфон с камерой на 64 МпRealme XT – первый в мире смартфон с камерой на 64 Мп
Смартфоны OPPO Reno 2Z и Reno 2F оборудованы камерой-перископомСмартфоны OPPO Reno 2Z и Reno 2F оборудованы камерой-перископом
Новый смартфон Meitu by Xiaomi дебютирует в 2020 годуНовый смартфон Meitu by Xiaomi дебютирует в 2020 году
Xiaomi Redmi Note 8 Pro позирует на официальных рендерахXiaomi Redmi Note 8 Pro позирует на официальных рендерах
Realme X Pro с камерой на 64 Мп показали на фотоRealme X Pro с камерой на 64 Мп показали на фото
Появились рендеры флагманского смартфона LG G8xПоявились рендеры флагманского смартфона LG G8x
Vivo выпустит смартфон с тройной камерой и мощным аккумуляторомVivo выпустит смартфон с тройной камерой и мощным аккумулятором
Последние новости
Подгружаем последние новости